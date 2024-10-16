https://ria.ru/20241016/katar-1978243126.html

Катар не приемлет нападения с военной базы США на его территории

Катар не приемлет нападения с военной базы США на его территории - РИА Новости, 16.10.2024

Катар не приемлет нападения с военной базы США на его территории

Катар не приемлет совершения нападений на какие-либо страны с расположенной на его территории военной базы США Эль-Удейд, заявил премьер-министр, глава МИД... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T01:20

2024-10-16T01:20

2024-10-16T01:20

в мире

катар

сша

иран

хасан насрулла

хезболла

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ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Катар не приемлет совершения нападений на какие-либо страны с расположенной на его территории военной базы США Эль-Удейд, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Мы не приемлем нападения с базы Эль-Удейд на любую страну в регионе и за его пределами", - сказал Аль Тани, слова которого приводит телеканал "Аль-Джазира". На прошлой неделе в Катар приезжал в рамках своего турне по региону министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который обсуждал возможности не допустить расширения военных действий в регионе на фоне угрозы Израиля нанести удары по Ирану в ответ на ракетный обстрел его территории после убийства в Ливане лидера шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы. На территории Катара находится самая большая на Ближнем Востоке военная база США Эль-Удейд, где дислоцированы более 12 тысяч американских военнослужащих.

https://ria.ru/20241015/izrail-1978080240.html

катар

сша

иран

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в мире, катар, сша, иран, хасан насрулла, хезболла