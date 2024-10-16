https://ria.ru/20241016/karter--1978420671.html

Старейший из живущих экс-президентов США поддержал кандидатуру Харрис

Старейший из живущих экс-президентов США поддержал кандидатуру Харрис - РИА Новости, 16.10.2024

Старейший из живущих экс-президентов США поддержал кандидатуру Харрис

Бывший президент США Джимми Картер, находясь на паллиативной помощи, проголосовал на выборах в штате Джорджия и поддержал вице-президента и кандидата от... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T23:50

2024-10-16T23:50

2024-10-16T23:50

в мире

сша

джорджия

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961552886_0:189:2047:1340_1920x0_80_0_0_6b389f1bd22bea0f54407fe44f46de41.jpg

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер, находясь на паллиативной помощи, проголосовал на выборах в штате Джорджия и поддержал вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, сообщает газета New York Times. По словам его внука Джейсона Картера, бывший президент, которому исполнилось 100 лет 1 октября, был "особенно рад возможности" отдать голос за Харрис, воспользовавшись правом голосования по почте. Бюллетень был опущен в ящик для голосования в местном суде. Картер, убежденный демократ, продолжает участвовать в политической жизни страны, несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, утверждает газета. По словам семьи экс-президента, на протяжении нескольких недель бывший политик с нетерпением ждал возможности поддержать Камалу Харрис, уделяя этому событию больше внимания, чем празднованию своего столетнего юбилея. Согласно законам Джорджии, с 7 октября в штате началась выдача бюллетеней для досрочного голосования, и выборы уже продемонстрировали высокий уровень явки. Внук Картера Джейсон, возглавляющий Картеровский центр, рассказал, что его дед всегда уделял особое внимание важности голосования и защите политических прав, что сыграло ключевую роль в его решении не пропускать эти выборы. Картер является самым долгоживущим президентом США и продолжает публично поддерживать своих однопартийцев.

https://ria.ru/20241016/harris-1978370648.html

https://ria.ru/20241015/kharris--1978229534.html

сша

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джорджия, камала харрис, выборы президента сша — 2024