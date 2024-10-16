https://ria.ru/20241016/karshering-1978294337.html

В автомобиле московского каршеринга нашли змею

В автомобиле московского каршеринга нашли змею - РИА Новости, 16.10.2024

В автомобиле московского каршеринга нашли змею

Столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским, рассказал РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:32

2024-10-16T11:32

2024-10-16T11:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На повторный вызов по отлову экзотической змеи в каршеринговом автомобиле на Молодогвардейской улице прибыла дежурная смена 205-го поисково-спасательного отряда", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели в спецодежде без особого труда извлекли рептилию из автомашины и передали ее полицейским из местного отделения. По предварительной информации, от хозяев сбежал маисовый полоз - неядовитый уроженец Северной Америки, в длину достигающий полутора метров, его называют самой популярной домашней змеей.

https://ria.ru/20230821/moskva-1891220560.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва