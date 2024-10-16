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В автомобиле московского каршеринга нашли змею - РИА Новости, 16.10.2024
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11:32 16.10.2024 (обновлено: 11:40 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/karshering-1978294337.html
В автомобиле московского каршеринга нашли змею
В автомобиле московского каршеринга нашли змею - РИА Новости, 16.10.2024
В автомобиле московского каршеринга нашли змею
Столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским, рассказал РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:32
2024-10-16T11:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На повторный вызов по отлову экзотической змеи в каршеринговом автомобиле на Молодогвардейской улице прибыла дежурная смена 205-го поисково-спасательного отряда", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели в спецодежде без особого труда извлекли рептилию из автомашины и передали ее полицейским из местного отделения. По предварительной информации, от хозяев сбежал маисовый полоз - неядовитый уроженец Северной Америки, в длину достигающий полутора метров, его называют самой популярной домашней змеей.
https://ria.ru/20230821/moskva-1891220560.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В автомобиле московского каршеринга нашли змею

Московские спасатели извлекли экзотическую змею из каршерингового автомобиля

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМаисовый полоз
Маисовый полоз - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Маисовый полоз . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На повторный вызов по отлову экзотической змеи в каршеринговом автомобиле на Молодогвардейской улице прибыла дежурная смена 205-го поисково-спасательного отряда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели в спецодежде без особого труда извлекли рептилию из автомашины и передали ее полицейским из местного отделения.
По предварительной информации, от хозяев сбежал маисовый полоз - неядовитый уроженец Северной Америки, в длину достигающий полутора метров, его называют самой популярной домашней змеей.
Шприц - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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