Рейтинг@Mail.ru
Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kanada-1978419708.html
Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР
Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР - РИА Новости, 16.10.2024
Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР
Канадский фрегат HMCS Ottawa направлен в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, сообщило в среду министерство национальной обороны... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T23:29
2024-10-16T23:29
в мире
канада
кристофер робинсон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876071766_0:100:2736:1639_1920x0_80_0_0_47c535d3a2f926f8f142bd811813e43f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Канадский фрегат HMCS Ottawa направлен в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, сообщило в среду министерство национальной обороны Канады. Как пояснили в ведомстве, операция HORIZON направлена на укрепление мира, стабильности и соблюдение международного порядка в регионе, в то время как операция NEON — это часть многонациональных усилий по контролю за выполнением санкций ООН против Северной Кореи. "Отправка корабля HMCS Ottawa является результатом напряжённой работы команды и наземного персонала. Я уверен, что экипаж справится с задачами, которые ждут их в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил по данному поводу контр-адмирал Кристофер Робинсон, командующий Морскими силами Тихоокеанского флота Канады. Фрегат, как отмечается, примет участие в совместных учениях с зарубежными союзниками, демонстрируя возможности Королевского флота Канады и подтверждая приверженность страны поддержанию региональной безопасности.
https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html
https://ria.ru/20240920/mid-1973805169.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876071766_284:0:2716:1824_1920x0_80_0_0_69b01f66ad45b78e0a6c95ee77c48268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, кристофер робинсон, оон
В мире, Канада, Кристофер Робинсон, ООН
Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР

Канада направила фрегат HMCS Ottawa для патрулирования в водах около КНДР

© Фото : U.S. 7th Fleet / Andre T. RichardКанадский фрегат
Канадский фрегат - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : U.S. 7th Fleet / Andre T. Richard
Канадский фрегат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Канадский фрегат HMCS Ottawa направлен в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, сообщило в среду министерство национальной обороны Канады.
Как пояснили в ведомстве, операция HORIZON направлена на укрепление мира, стабильности и соблюдение международного порядка в регионе, в то время как операция NEON — это часть многонациональных усилий по контролю за выполнением санкций ООН против Северной Кореи.
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог
15 октября, 09:01
"Отправка корабля HMCS Ottawa является результатом напряжённой работы команды и наземного персонала. Я уверен, что экипаж справится с задачами, которые ждут их в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил по данному поводу контр-адмирал Кристофер Робинсон, командующий Морскими силами Тихоокеанского флота Канады.
Фрегат, как отмечается, примет участие в совместных учениях с зарубежными союзниками, демонстрируя возможности Королевского флота Канады и подтверждая приверженность страны поддержанию региональной безопасности.
КНДР - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США
20 сентября, 12:49
 
В миреКанадаКристофер РобинсонООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала