https://ria.ru/20241016/kanada-1978419708.html

Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР

Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР - РИА Новости, 16.10.2024

Канада направила фрегат для патрулирования в водах неподалеку от КНДР

Канадский фрегат HMCS Ottawa направлен в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, сообщило в среду министерство национальной обороны... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T23:29

2024-10-16T23:29

2024-10-16T23:29

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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Канадский фрегат HMCS Ottawa направлен в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, сообщило в среду министерство национальной обороны Канады. Как пояснили в ведомстве, операция HORIZON направлена на укрепление мира, стабильности и соблюдение международного порядка в регионе, в то время как операция NEON — это часть многонациональных усилий по контролю за выполнением санкций ООН против Северной Кореи. "Отправка корабля HMCS Ottawa является результатом напряжённой работы команды и наземного персонала. Я уверен, что экипаж справится с задачами, которые ждут их в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил по данному поводу контр-адмирал Кристофер Робинсон, командующий Морскими силами Тихоокеанского флота Канады. Фрегат, как отмечается, примет участие в совместных учениях с зарубежными союзниками, демонстрируя возможности Королевского флота Канады и подтверждая приверженность страны поддержанию региональной безопасности.

https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html

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в мире, канада, кристофер робинсон, оон