https://ria.ru/20241016/kamchatka-1978252763.html

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла - РИА Новости, 16.10.2024

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

Столб пепла выбросил вулкан Карымский на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:54

2024-10-16T04:54

2024-10-16T04:54

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954495531_39:0:1161:631_1920x0_80_0_0_06ffe70cc0b2a49672872d5790ae702f.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Столб пепла выбросил вулкан Карымский на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Утром 16 октября из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 2500 метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива", - говорится в сообщении. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Карымскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

https://ria.ru/20241015/vertolet-1978161572.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)