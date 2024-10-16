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На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла - РИА Новости, 16.10.2024
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла
Столб пепла выбросил вулкан Карымский на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:54
2024-10-16T04:54
2024-10-16T04:54
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Столб пепла выбросил вулкан Карымский на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Утром 16 октября из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 2500 метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива", - говорится в сообщении. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Карымскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2500 метров