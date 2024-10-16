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Израильская армия заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы" - РИА Новости, 16.10.2024
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08:28 16.10.2024 (обновлено: 10:12 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/izrail-1978263933.html
Израильская армия заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы"
Израильская армия заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы" - РИА Новости, 16.10.2024
Израильская армия заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута, сообщается в армейском Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:28
2024-10-16T10:12
в мире
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бейрут
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута, сообщается в армейском Telegram-канале."ВВС Израиля нанесли удар по стратегическому вооружению, принадлежащему террористической организации "Хезболла". Это оружие складировалось "Хезболлой" в подземном хранилище в районе Дахие, ключевом оплоте &lt;...&gt; "Хезболлы" в Бейруте", — говорится в посте.Немногим ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться. Израильская авиация с 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. В результате погибли уже более двух тысяч человек, свыше миллиона стали беженцами.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и, несмотря на потери в командном составе, ведут наземные бои.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлоcь эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы" в пригороде Бейрута

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута, сообщается в армейском Telegram-канале.
"ВВС Израиля нанесли удар по стратегическому вооружению, принадлежащему террористической организации "Хезболла". Это оружие складировалось "Хезболлой" в подземном хранилище в районе Дахие, ключевом оплоте <...> "Хезболлы" в Бейруте", — говорится в посте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Немногим ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться.
Израильская авиация с 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.
С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. В результате погибли уже более двух тысяч человек, свыше миллиона стали беженцами.
Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и, несмотря на потери в командном составе, ведут наземные бои.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлоcь эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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