Израильская армия заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об ударах по складу оружия "Хезболлы" в пригороде Бейрута
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута, сообщается в армейском Telegram-канале.
"ВВС Израиля нанесли удар по стратегическому вооружению, принадлежащему террористической организации "Хезболла". Это оружие складировалось "Хезболлой" в подземном хранилище в районе Дахие, ключевом оплоте <...> "Хезболлы" в Бейруте", — говорится в посте.
Немногим ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться.
Израильская авиация с 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.
С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. В результате погибли уже более двух тысяч человек, свыше миллиона стали беженцами.
Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и, несмотря на потери в командном составе, ведут наземные бои.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлоcь эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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