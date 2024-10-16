https://ria.ru/20241016/izrail-1978259166.html

Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться

Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 16.10.2024

Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля призвала жителей южного пригорода столицы Ливана Бейрута срочно эвакуироваться, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:53

2024-10-16T06:53

2024-10-16T09:59

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей южного пригорода столицы Ливана Бейрута срочно эвакуироваться, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авичая Адраи. "Израильские военные в среду отдали приказ жителям покинуть часть южного Бейрута, что является предупреждением, которое обычно предшествует нанесению ударов по указанному району ливанской столицы", — говорится в сообщении. Согласно агентству, Авичай заявил, что в районе действия приказа об эвакуации находятся объекты, связанные с ливанским движением "Хезболла", по которым ЦАХАЛ в ближайшем будущем будет наносить удары. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241016/izrail-1978243321.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024