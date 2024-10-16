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Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 16.10.2024
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06:53 16.10.2024 (обновлено: 09:59 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/izrail-1978259166.html
Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться
Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 16.10.2024
Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться
Армия обороны Израиля призвала жителей южного пригорода столицы Ливана Бейрута срочно эвакуироваться, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:53
2024-10-16T09:59
в мире
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей южного пригорода столицы Ливана Бейрута срочно эвакуироваться, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авичая Адраи. "Израильские военные в среду отдали приказ жителям покинуть часть южного Бейрута, что является предупреждением, которое обычно предшествует нанесению ударов по указанному району ливанской столицы", — говорится в сообщении. Согласно агентству, Авичай заявил, что в районе действия приказа об эвакуации находятся объекты, связанные с ливанским движением "Хезболла", по которым ЦАХАЛ в ближайшем будущем будет наносить удары. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241016/izrail-1978243321.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться

ЦАХАЛ призвала жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей южного пригорода столицы Ливана Бейрута срочно эвакуироваться, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авичая Адраи.
"Израильские военные в среду отдали приказ жителям покинуть часть южного Бейрута, что является предупреждением, которое обычно предшествует нанесению ударов по указанному району ливанской столицы", — говорится в сообщении.
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Согласно агентству, Авичай заявил, что в районе действия приказа об эвакуации находятся объекты, связанные с ливанским движением "Хезболла", по которым ЦАХАЛ в ближайшем будущем будет наносить удары.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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