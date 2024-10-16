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СМИ: израильская оппозиция призвала атаковать нефтяные месторождения Ирана - РИА Новости, 16.10.2024
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02:49 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/izrail-1978245874.html
СМИ: израильская оппозиция призвала атаковать нефтяные месторождения Ирана
СМИ: израильская оппозиция призвала атаковать нефтяные месторождения Ирана - РИА Новости, 16.10.2024
СМИ: израильская оппозиция призвала атаковать нефтяные месторождения Ирана
Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид призвал власти нацелить ответный удар по Ирану на его нефтяные месторождения, поскольку это окажет негативное... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:49
2024-10-16T02:49
в мире
израиль
иран
сша
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид призвал власти нацелить ответный удар по Ирану на его нефтяные месторождения, поскольку это окажет негативное воздействие на его экономику, сообщает газета Jerusalem Post. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. "Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что ответный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ - ред.) по Ирану должен быть нацелен на нефтяные месторождения страны из-за негативного воздействия, которое он окажет на экономику Исламской Республики", - говорится в сообщении. Как заявил Лапид газете, ответный удар ЦАХАЛ по Ирану "следует начать" с его нефтяных месторождений. Как пишет газета, США обеспокоены тем, что подобный удар повлияет на мировые цены на нефть, что может нанести ущерб экономике США в "критические последние недели" перед президентскими выборами в США в ноябре. Лапид заявил газете о своём несогласии в этом вопросе с американскими властями, добавив, что, чтобы гарантировать отсутствие мирового экономического кризиса, можно вести переговоры об увеличении добычи нефти с другими странами-производителями, такими как Саудовская Аравия. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978047806.html
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в мире, израиль, иран, сша, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: израильская оппозиция призвала атаковать нефтяные месторождения Ирана

Jerusalem Post: лидер оппозиции Израиля Лапид призвал нанести удар по Ирану

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид призвал власти нацелить ответный удар по Ирану на его нефтяные месторождения, поскольку это окажет негативное воздействие на его экономику, сообщает газета Jerusalem Post.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
СМИ: Нетаньяху сообщил США о готовности ударить по военным объектам Ирана
Вчера, 00:12
"Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что ответный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ - ред.) по Ирану должен быть нацелен на нефтяные месторождения страны из-за негативного воздействия, которое он окажет на экономику Исламской Республики", - говорится в сообщении.
Как заявил Лапид газете, ответный удар ЦАХАЛ по Ирану "следует начать" с его нефтяных месторождений. Как пишет газета, США обеспокоены тем, что подобный удар повлияет на мировые цены на нефть, что может нанести ущерб экономике США в "критические последние недели" перед президентскими выборами в США в ноябре. Лапид заявил газете о своём несогласии в этом вопросе с американскими властями, добавив, что, чтобы гарантировать отсутствие мирового экономического кризиса, можно вести переговоры об увеличении добычи нефти с другими странами-производителями, такими как Саудовская Аравия.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН
Вчера, 20:49
 
В миреИзраильИранСШАЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Биньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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