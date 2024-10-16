https://ria.ru/20241016/izrail-1978243321.html

В небе над севером Израиля заметили два беспилотника

В небе над севером Израиля заметили два беспилотника - РИА Новости, 16.10.2024

В небе над севером Израиля заметили два беспилотника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в небе над северной частью израильской территории были замечены два беспилотника, летевших из Ливана. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T01:33

2024-10-16T01:33

2024-10-16T01:33

в мире

ливан

израиль

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в небе над северной частью израильской территории были замечены два беспилотника, летевших из Ливана. "После сирен тревоги, сработавших в 00.21 (совпадает с мск - ред.) в районе Верхняя Галилея, были обнаружены два беспилотника, выпущенные с территории Ливана", - написала армия в своём Telegram-канале. Согласно данным армии, сведения о пострадавших не поступали. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024