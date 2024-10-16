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Италия ввела жесткие ограничения на экспорт вооружений в Израиль - РИА Новости, 16.10.2024
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00:56 16.10.2024 (обновлено: 01:25 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/izrail-1978241771.html
Италия ввела жесткие ограничения на экспорт вооружений в Израиль
Италия ввела жесткие ограничения на экспорт вооружений в Израиль - РИА Новости, 16.10.2024
Италия ввела жесткие ограничения на экспорт вооружений в Израиль
Италия ввела самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений в Израиль, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:56
2024-10-16T01:25
в мире
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италия
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РИМ, 16 окт — РИА Новости. Италия ввела самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений в Израиль, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. "После начала израильской операции в секторе Газа правительство немедленно приостановило выдачу всех новых лицензиий на экспорт военных материалов в Израиль. Таким образом, все контракты, подписанные после 7 октября, исполнены не были. Все экспортные лицензии, выданные до 7 октября, были проанализированы в каждом конкретном случае", — сказала Мелони, выступая в сенате итальянского парламента в преддверии саммита ЕС 17-18 октября. Премьер-министр Италии добавила, что позиция Италии заключается в полной блокировке всех новых экспортных лицензий и она является гораздо более строгой и ограничительной по сравнению с применяемыми партнерами мерами. Франция, Германия, Великобритания продолжают оценивать новые лицензии в индивидуальном порядке, сообщила Мелони. Она отметила, что при полной остановке выдачи новых лицензий Италия ведет оценку старых разрешений, предпринимая меры там, где существует риск того, что этот военный "материал может быть использован в условиях нынешнего кризиса". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html
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в мире, израиль, италия, франция, джорджа мелони, хамас, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Италия, Франция, Джорджа Мелони, ХАМАС, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Италия ввела жесткие ограничения на экспорт вооружений в Израиль

Мелони: Италия ввела самые жесткие санкции на экспорт вооружений в Израиль

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид города Рима
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РИМ, 16 окт — РИА Новости. Италия ввела самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений в Израиль, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.
"После начала израильской операции в секторе Газа правительство немедленно приостановило выдачу всех новых лицензиий на экспорт военных материалов в Израиль. Таким образом, все контракты, подписанные после 7 октября, исполнены не были. Все экспортные лицензии, выданные до 7 октября, были проанализированы в каждом конкретном случае", — сказала Мелони, выступая в сенате итальянского парламента в преддверии саммита ЕС 17-18 октября.
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Премьер-министр Италии добавила, что позиция Италии заключается в полной блокировке всех новых экспортных лицензий и она является гораздо более строгой и ограничительной по сравнению с применяемыми партнерами мерами. Франция, Германия, Великобритания продолжают оценивать новые лицензии в индивидуальном порядке, сообщила Мелони.
Она отметила, что при полной остановке выдачи новых лицензий Италия ведет оценку старых разрешений, предпринимая меры там, где существует риск того, что этот военный "материал может быть использован в условиях нынешнего кризиса".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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