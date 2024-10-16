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Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле - РИА Новости, 16.10.2024
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19:46 16.10.2024 (обновлено: 19:58 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/iran-1978401659.html
Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле
Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле - РИА Новости, 16.10.2024
Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле
Иранская сторон не считает "проблемой" размещение США комплекса противоракетной обороны THAAD в Израиле, это не более, чем элемент психологической войны и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:46
2024-10-16T19:58
в мире
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ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Иранская сторон не считает "проблемой" размещение США комплекса противоракетной обороны THAAD в Израиле, это не более, чем элемент психологической войны и запугивания, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде. "Вопрос о размещении противоракетной системы THAAD поднимается не первый раз. Он представляет собой элемент психологической войны. Особой проблемы в этом мы не видим", - цитирует иранского министра информационное агентство IRNA. Как сообщил 15 октября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, первые компоненты американского противоракетного комплекса THAAD и группа военных США прибыли в Израиль, батарея будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Сообщалось, что система будет управляться и обслуживаться американскими военными. Комплекс THAAD – заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отражать потенциальные атаки со стороны Ирана.
https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html
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в мире, израиль, сша, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле

Минобороны Ирана: размещение THAAD в Израиле это элемент психологической войны

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. PayneПусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Иранская сторон не считает "проблемой" размещение США комплекса противоракетной обороны THAAD в Израиле, это не более, чем элемент психологической войны и запугивания, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде.
"Вопрос о размещении противоракетной системы THAAD поднимается не первый раз. Он представляет собой элемент психологической войны. Особой проблемы в этом мы не видим", - цитирует иранского министра информационное агентство IRNA.
Как сообщил 15 октября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, первые компоненты американского противоракетного комплекса THAAD и группа военных США прибыли в Израиль, батарея будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Сообщалось, что система будет управляться и обслуживаться американскими военными.
Комплекс THAAD – заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отражать потенциальные атаки со стороны Ирана.
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В миреИзраильСШАИранМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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