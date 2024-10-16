https://ria.ru/20241016/iran-1978401659.html

Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле

Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле - РИА Новости, 16.10.2024

Иран не видит проблемы в размещении американской THAAD в Израиле

Иранская сторон не считает "проблемой" размещение США комплекса противоракетной обороны THAAD в Израиле, это не более, чем элемент психологической войны и... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:46

2024-10-16T19:46

2024-10-16T19:58

в мире

израиль

сша

иран

министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978206843_0:227:2376:1564_1920x0_80_0_0_7440a13f814f1144315b39ee128e7162.jpg

ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Иранская сторон не считает "проблемой" размещение США комплекса противоракетной обороны THAAD в Израиле, это не более, чем элемент психологической войны и запугивания, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде. "Вопрос о размещении противоракетной системы THAAD поднимается не первый раз. Он представляет собой элемент психологической войны. Особой проблемы в этом мы не видим", - цитирует иранского министра информационное агентство IRNA. Как сообщил 15 октября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, первые компоненты американского противоракетного комплекса THAAD и группа военных США прибыли в Израиль, батарея будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Сообщалось, что система будет управляться и обслуживаться американскими военными. Комплекс THAAD – заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отражать потенциальные атаки со стороны Ирана.

https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html

израиль

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024