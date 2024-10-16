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В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное - РИА Новости, 16.10.2024
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16:48 16.10.2024 (обновлено: 21:49 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/iran-1978364785.html
В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное
В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное - РИА Новости, 16.10.2024
В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное
Иран обладает очень мощным оружием, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами. Об этом... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:48
2024-10-16T21:49
в мире
иран
израиль
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иран обладает очень мощным оружием, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами. Об этом пишет IFP."У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие", — сказал он. Подробности он не раскрыл. На прошлой неделе бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана.После этого 39 иранских парламентариев призвали Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз со стороны еврейского государства. Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия: считается, что это противоречит исламу.Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное

Генерал КСИР Ростами: у Ирана есть более мощное оружие, чем ядерное

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иран обладает очень мощным оружием, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами. Об этом пишет IFP.

"У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Подробности он не раскрыл.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана.
После этого 39 иранских парламентариев призвали Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз со стороны еврейского государства. Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия: считается, что это противоречит исламу.

Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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15 октября, 17:55
 
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