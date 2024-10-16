https://ria.ru/20241016/iran-1978364785.html

В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное

В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное - РИА Новости, 16.10.2024

В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное

Иран обладает очень мощным оружием, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами. Об этом... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:48

2024-10-16T16:48

2024-10-16T21:49

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иран

израиль

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иран обладает очень мощным оружием, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами. Об этом пишет IFP."У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие", — сказал он. Подробности он не раскрыл. На прошлой неделе бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана.После этого 39 иранских парламентариев призвали Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз со стороны еврейского государства. Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия: считается, что это противоречит исламу.Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, иран, израиль