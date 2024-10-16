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Посол в РФ: Минск и Москва готовят новые проекты по импортозамещению - РИА Новости, 16.10.2024
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Посол в РФ: Минск и Москва готовят новые проекты по импортозамещению
Посол в РФ: Минск и Москва готовят новые проекты по импортозамещению - РИА Новости, 16.10.2024
Посол в РФ: Минск и Москва готовят новые проекты по импортозамещению
Белоруссия и Россия готовят дополнительный пул совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах, которые будут финансироваться за счет... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:41
2024-10-16T18:41
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МИНСК, 16 окт - РИА Новости. Белоруссия и Россия готовят дополнительный пул совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах, которые будут финансироваться за счет российского кредита, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник. "Мы с Российской Федерацией за счет средств российской стороны в размере 105 миллиардов российских рублей уже приступили к реализации 27 проектов - это проекты инновационные, импортозамещающие и высокотехнологичные. Сейчас уже сформирован дополнительный пул из 7 проектов, в том числе по авиационной тематике", - приводит слова посла агентство Белта. Он уточнил, что по ним "объем финансирования пока сформирован в объеме 70 миллиардов". "Но мы ставим перед собой цель выйти на эквивалентную сумму, равную первому кредиту в 105 миллиардов, и вкладывать эти ресурсы в развитие высокотехнологичных производств, чтобы два государства вышли в технологическом смысле на самодостаточность во всем", - сказал Рогожник. Он отметил, что ряд ключевых вопросов по импортозамещению в Союзном государстве еще не решен. Это касается производства программных продуктов, станкостроения, двигателестроения, высокотехнологичных компонентов для машиностроения и так далее. "Это как раз те ниши, которые мог бы подхватить и освоить наш бизнес", - констатировал посол. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны также обсуждают открытие еще одной кредитной линии примерно на такую же сумму для реализации новых проектов.
https://ria.ru/20241016/rossiya-1978253643.html
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россия, минск, москва, белоруссия, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Минск, Москва, Белоруссия, Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России

Посол в РФ: Минск и Москва готовят новые проекты по импортозамещению

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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МИНСК, 16 окт - РИА Новости. Белоруссия и Россия готовят дополнительный пул совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах, которые будут финансироваться за счет российского кредита, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник.
"Мы с Российской Федерацией за счет средств российской стороны в размере 105 миллиардов российских рублей уже приступили к реализации 27 проектов - это проекты инновационные, импортозамещающие и высокотехнологичные. Сейчас уже сформирован дополнительный пул из 7 проектов, в том числе по авиационной тематике", - приводит слова посла агентство Белта.
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Он уточнил, что по ним "объем финансирования пока сформирован в объеме 70 миллиардов". "Но мы ставим перед собой цель выйти на эквивалентную сумму, равную первому кредиту в 105 миллиардов, и вкладывать эти ресурсы в развитие высокотехнологичных производств, чтобы два государства вышли в технологическом смысле на самодостаточность во всем", - сказал Рогожник.
Он отметил, что ряд ключевых вопросов по импортозамещению в Союзном государстве еще не решен. Это касается производства программных продуктов, станкостроения, двигателестроения, высокотехнологичных компонентов для машиностроения и так далее. "Это как раз те ниши, которые мог бы подхватить и освоить наш бизнес", - констатировал посол.
В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны также обсуждают открытие еще одной кредитной линии примерно на такую же сумму для реализации новых проектов.
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