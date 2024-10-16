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WSJ рассказала о стратегии Харрис перед президентскими выборами в США
WSJ рассказала о стратегии Харрис перед президентскими выборами в США - РИА Новости, 16.10.2024
WSJ рассказала о стратегии Харрис перед президентскими выборами в США
Кандидат на пост президента США на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис накануне выборов выбрала стратегию усиления нападок на своего соперника от... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:09
2024-10-16T17:09
2024-10-16T17:09
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дональд трамп
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кандидат на пост президента США на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис накануне выборов выбрала стратегию усиления нападок на своего соперника от республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Видеозапись с Трампом, которую Харрис впервые представила на митинге в понедельник, является частью решения вице-президента подвергать своего соперника более резким выпадам в последние недели (предвыборной - ред.) кампании", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, Харрис заявила помощникам, что хочет использовать ролики с выступлений Трампа в качестве "доказательств", когда будет приводить решающие доводы против Трампа. Один из источников заявил, что нет ничего "сильнее", чем использовать слова самого Трампа в ходе аргументации. Кроме того, как пишет издание, Харрис призывает избирателей смотреть митинги Трампа и указывает на его якобы "странное поведение". Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила газете, что Харрис "отчаянно нападает на президента Трампа, потому что она проигрывает". Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
WSJ рассказала о стратегии Харрис перед президентскими выборами в США
WSJ: кандидат от демократов Харрис выбрала стратегию усиления нападок на Трампа
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Кандидат на пост президента США на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис накануне выборов выбрала стратегию усиления нападок на своего соперника от республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Видеозапись с Трампом, которую Харрис впервые представила на митинге в понедельник, является частью решения вице-президента подвергать своего соперника более резким выпадам в последние недели (предвыборной - ред.) кампании", - говорится в материале газеты.
По словам собеседников издания, Харрис заявила помощникам, что хочет использовать ролики с выступлений Трампа в качестве "доказательств", когда будет приводить решающие доводы против Трампа. Один из источников заявил, что нет ничего "сильнее", чем использовать слова самого Трампа в ходе аргументации. Кроме того, как пишет издание, Харрис призывает избирателей смотреть митинги Трампа и указывает на его якобы "странное поведение".
Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила газете, что Харрис "отчаянно нападает на президента Трампа, потому что она проигрывает".
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.