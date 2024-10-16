https://ria.ru/20241016/harris-1978370648.html

WSJ рассказала о стратегии Харрис перед президентскими выборами в США

WSJ рассказала о стратегии Харрис перед президентскими выборами в США - РИА Новости, 16.10.2024

WSJ рассказала о стратегии Харрис перед президентскими выборами в США

Кандидат на пост президента США на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис накануне выборов выбрала стратегию усиления нападок на своего соперника от... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:09

2024-10-16T17:09

2024-10-16T17:09

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кандидат на пост президента США на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис накануне выборов выбрала стратегию усиления нападок на своего соперника от республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Видеозапись с Трампом, которую Харрис впервые представила на митинге в понедельник, является частью решения вице-президента подвергать своего соперника более резким выпадам в последние недели (предвыборной - ред.) кампании", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, Харрис заявила помощникам, что хочет использовать ролики с выступлений Трампа в качестве "доказательств", когда будет приводить решающие доводы против Трампа. Один из источников заявил, что нет ничего "сильнее", чем использовать слова самого Трампа в ходе аргументации. Кроме того, как пишет издание, Харрис призывает избирателей смотреть митинги Трампа и указывает на его якобы "странное поведение". Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила газете, что Харрис "отчаянно нападает на президента Трампа, потому что она проигрывает". Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024