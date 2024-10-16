https://ria.ru/20241016/grigorenko-1978385417.html
Григоренко рассказал о возможностях единой антифрод-платформы
Григоренко рассказал о возможностях единой антифрод-платформы - РИА Новости, 16.10.2024
Григоренко рассказал о возможностях единой антифрод-платформы
Единая национальная антифрод-платформа, которая сейчас прорабатывается с Центробанком, позволит оперативно блокировать похищенные аккаунты, фишинговые сайты,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:10
2024-10-16T18:10
2024-10-16T18:10
россия
экономика
дмитрий григоренко
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Единая национальная антифрод-платформа, которая сейчас прорабатывается с Центробанком, позволит оперативно блокировать похищенные аккаунты, фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Речь о создании антифрод-платформы. Это национальная платформа для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Сейчас прорабатываем ее с Банком России… Ожидаем, что в перспективе она позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты; номера телефонов мошенников, а также их счета и карты; похищенные учетные записи; подозрительные транзакции", - сказал Григоренко. По его словам, платформа должна стать единым окном для онлайн-взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, цифровых платформ в борьбе с кибермошенничеством. "Уже начали формировать архитектуру платформы", - уточнил вице-премьер. В апреле первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством. Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ о создании такой платформы и будет принимать участие в ее работе. Роскомнадзор в декабре 2022 года запустил систему мониторинга предотвращения мошеннических операций "Антифрод". Благодаря ей Минцифры совместно с регулятором и операторами связи ведут борьбу с подменой телефонных номеров. Также министерство борется с фишинговыми сайтами - для этого разработана система "Антифишинг".
https://ria.ru/20240918/gosuslugi-1973529859.html
https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, дмитрий григоренко, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Экономика, Дмитрий Григоренко, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ростелеком, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Григоренко рассказал о возможностях единой антифрод-платформы
Григоренко: единая антифрод-платформа позволит блокировать похищенные аккаунты
СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Единая национальная антифрод-платформа, которая сейчас прорабатывается с Центробанком, позволит оперативно блокировать похищенные аккаунты, фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Речь о создании антифрод-платформы. Это национальная платформа для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Сейчас прорабатываем ее с Банком России… Ожидаем, что в перспективе она позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты; номера телефонов мошенников, а также их счета и карты; похищенные учетные записи; подозрительные транзакции", - сказал Григоренко.
По его словам, платформа должна стать единым окном для онлайн-взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, цифровых платформ в борьбе с кибермошенничеством. "Уже начали формировать архитектуру платформы", - уточнил вице-премьер.
В апреле первый зампред ЦБ
РФ Ольга Скоробогатова
заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком
" и МВД в целях борьбы с мошенничеством.
Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ о создании такой платформы и будет принимать участие в ее работе.
Роскомнадзор
в декабре 2022 года запустил систему мониторинга предотвращения мошеннических операций "Антифрод". Благодаря ей Минцифры совместно с регулятором и операторами связи ведут борьбу с подменой телефонных номеров. Также министерство борется с фишинговыми сайтами - для этого разработана система "Антифишинг".