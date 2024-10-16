https://ria.ru/20241016/grigorenko-1978385417.html

Григоренко рассказал о возможностях единой антифрод-платформы

Григоренко рассказал о возможностях единой антифрод-платформы - РИА Новости, 16.10.2024

Григоренко рассказал о возможностях единой антифрод-платформы

Единая национальная антифрод-платформа, которая сейчас прорабатывается с Центробанком, позволит оперативно блокировать похищенные аккаунты, фишинговые сайты,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:10

2024-10-16T18:10

2024-10-16T18:10

россия

экономика

дмитрий григоренко

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

ростелеком

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Единая национальная антифрод-платформа, которая сейчас прорабатывается с Центробанком, позволит оперативно блокировать похищенные аккаунты, фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Речь о создании антифрод-платформы. Это национальная платформа для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Сейчас прорабатываем ее с Банком России… Ожидаем, что в перспективе она позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты; номера телефонов мошенников, а также их счета и карты; похищенные учетные записи; подозрительные транзакции", - сказал Григоренко. По его словам, платформа должна стать единым окном для онлайн-взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, цифровых платформ в борьбе с кибермошенничеством. "Уже начали формировать архитектуру платформы", - уточнил вице-премьер. В апреле первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством. Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ о создании такой платформы и будет принимать участие в ее работе. Роскомнадзор в декабре 2022 года запустил систему мониторинга предотвращения мошеннических операций "Антифрод". Благодаря ей Минцифры совместно с регулятором и операторами связи ведут борьбу с подменой телефонных номеров. Также министерство борется с фишинговыми сайтами - для этого разработана система "Антифишинг".

https://ria.ru/20240918/gosuslugi-1973529859.html

https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, дмитрий григоренко, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)