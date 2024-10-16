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Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения

Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения - РИА Новости, 16.10.2024

Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения

Законодательные ограничения привели к тому, что "Почта России" проиграла конкуренцию маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время пленарной... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:31

2024-10-16T14:31

2024-10-16T15:29

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сбербанк россии

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СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Законодательные ограничения привели к тому, что "Почта России" проиграла конкуренцию маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024."Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", — сказал он. По мнению Грефа, с самого начала нужно было всех поставить в равные условия, но не "навешивать гири" на маркетплейсы, а наоборот — освободить традиционного игрока. Глава Сбербанка отметил, что "Почте России" трудно вырваться из старой исторической роли и модели бизнеса, но законы не позволяют ей, например, привлекать самозанятых для доставки товаров. А многочисленные ограничения на "растаможку" товаров не сравнимы с условиями других участников рынка. Поэтому, заключил Греф, очень важны равные условия конкуренции для всех. Главу Сбербанка поддержал его коллега из ВТБ Андрей Костин. Он также выступил за то, чтобы были единые стандарты регулирования.

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