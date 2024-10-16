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Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения - РИА Новости, 16.10.2024
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14:31 16.10.2024 (обновлено: 15:29 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/gref-1978340142.html
Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения
Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения - РИА Новости, 16.10.2024
Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения
Законодательные ограничения привели к тому, что "Почта России" проиграла конкуренцию маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время пленарной... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:31
2024-10-16T15:29
экономика
технологии
россия
герман греф
почта россии
сбербанк россии
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СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Законодательные ограничения привели к тому, что "Почта России" проиграла конкуренцию маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024."Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", — сказал он. По мнению Грефа, с самого начала нужно было всех поставить в равные условия, но не "навешивать гири" на маркетплейсы, а наоборот — освободить традиционного игрока. Глава Сбербанка отметил, что "Почте России" трудно вырваться из старой исторической роли и модели бизнеса, но законы не позволяют ей, например, привлекать самозанятых для доставки товаров. А многочисленные ограничения на "растаможку" товаров не сравнимы с условиями других участников рынка. Поэтому, заключил Греф, очень важны равные условия конкуренции для всех. Главу Сбербанка поддержал его коллега из ВТБ Андрей Костин. Он также выступил за то, чтобы были единые стандарты регулирования.
https://ria.ru/20240905/gref-1970791938.html
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экономика, технологии, россия, герман греф, почта россии, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Россия, Герман Греф, Почта России, Сбербанк России
Греф призвал снять с "Почты России" тяжелые законодательные ограничения

Греф: "Почта России" проиграла маркетплейсам из-за законодательных ограничений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
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СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Законодательные ограничения привели к тому, что "Почта России" проиграла конкуренцию маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024.
"Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", — сказал он.
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По мнению Грефа, с самого начала нужно было всех поставить в равные условия, но не "навешивать гири" на маркетплейсы, а наоборот — освободить традиционного игрока.
Глава Сбербанка отметил, что "Почте России" трудно вырваться из старой исторической роли и модели бизнеса, но законы не позволяют ей, например, привлекать самозанятых для доставки товаров. А многочисленные ограничения на "растаможку" товаров не сравнимы с условиями других участников рынка.
Поэтому, заключил Греф, очень важны равные условия конкуренции для всех.
Главу Сбербанка поддержал его коллега из ВТБ Андрей Костин. Он также выступил за то, чтобы были единые стандарты регулирования.
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