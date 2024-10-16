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В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме - РИА Новости, 16.10.2024
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06:31 16.10.2024 (обновлено: 09:48 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/gosduma-1978257817.html
В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме
В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме - РИА Новости, 16.10.2024
В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме
Цены на блюда Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму, складываются из целого перечня затрат, в пресс-службе управления делами... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:31
2024-10-16T09:48
общество
россия
амир хамитов
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Цены на блюда Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму, складываются из целого перечня затрат, в пресс-службе управления делами президента России рассказали РИА Новости, как происходит ценообразование. Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия. "Расчет цен на услуги по организации питания производится затратным методом, и основным влияющим фактором на ценообразование продукции является уровень себестоимости", — сообщили в пресс-службе управления делами президента России. В перечень затрат, включенных в расчет цен, входят расходы на оплату труда, налоги на фонд оплаты труда, приобретение сырья и покупной продукции, производственного инвентаря, столовой посуды, столового белья, приобретение запасных частей, покупку санитарной и форменной одежды. Также цена складывается из затрат на услуги по уборке помещений, транспортные расходы, оплату расходов на дезинфекцию и дезинсекцию, медицинский осмотр персонала, оплату расходов по стирке и химчистке столового белья и спецодежды, оплату расходов на интернет, обслуживание и ремонт торгово-технического оборудования и прочие текущие и чрезвычайные расходы. "Изменение закупочных цен, которые отмечаются на протяжении всего периода по сегодняшний день, на продукты питания и прочие материальные запасы, связанные с изменившимися экономическими факторами, увеличивают конечную стоимость", — отметили в пресс-службе. Распространяющиеся в сети фотографии "копеечных" цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные, сопоставимые с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат ГД Ярослав Нилов, предоставив фотографии меню с ценами из думской столовой.
https://ria.ru/20241015/chek-1978056211.html
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общество, россия, амир хамитов, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Амир Хамитов, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме

В управделами президента РФ рассказали из чего складывается цена обеда в Госдуме

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Цены на блюда Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму, складываются из целого перечня затрат, в пресс-службе управления делами президента России рассказали РИА Новости, как происходит ценообразование.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Вчера, 04:00
"Расчет цен на услуги по организации питания производится затратным методом, и основным влияющим фактором на ценообразование продукции является уровень себестоимости", — сообщили в пресс-службе управления делами президента России.
В перечень затрат, включенных в расчет цен, входят расходы на оплату труда, налоги на фонд оплаты труда, приобретение сырья и покупной продукции, производственного инвентаря, столовой посуды, столового белья, приобретение запасных частей, покупку санитарной и форменной одежды.
Также цена складывается из затрат на услуги по уборке помещений, транспортные расходы, оплату расходов на дезинфекцию и дезинсекцию, медицинский осмотр персонала, оплату расходов по стирке и химчистке столового белья и спецодежды, оплату расходов на интернет, обслуживание и ремонт торгово-технического оборудования и прочие текущие и чрезвычайные расходы.
"Изменение закупочных цен, которые отмечаются на протяжении всего периода по сегодняшний день, на продукты питания и прочие материальные запасы, связанные с изменившимися экономическими факторами, увеличивают конечную стоимость", — отметили в пресс-службе.
Распространяющиеся в сети фотографии "копеечных" цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные, сопоставимые с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат ГД Ярослав Нилов, предоставив фотографии меню с ценами из думской столовой.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Госдуме прокомментировали "копеечные" цены в столовой
03:51
 
ОбществоРоссияАмир ХамитовЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
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