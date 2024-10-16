https://ria.ru/20241016/gosduma-1978257817.html

В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме

В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме - РИА Новости, 16.10.2024

В управделами президента России прокомментировали цену обедов в Госдуме

Цены на блюда Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму, складываются из целого перечня затрат, в пресс-службе управления делами... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:31

2024-10-16T06:31

2024-10-16T09:48

общество

россия

амир хамитов

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Цены на блюда Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму, складываются из целого перечня затрат, в пресс-службе управления делами президента России рассказали РИА Новости, как происходит ценообразование. Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия. "Расчет цен на услуги по организации питания производится затратным методом, и основным влияющим фактором на ценообразование продукции является уровень себестоимости", — сообщили в пресс-службе управления делами президента России. В перечень затрат, включенных в расчет цен, входят расходы на оплату труда, налоги на фонд оплаты труда, приобретение сырья и покупной продукции, производственного инвентаря, столовой посуды, столового белья, приобретение запасных частей, покупку санитарной и форменной одежды. Также цена складывается из затрат на услуги по уборке помещений, транспортные расходы, оплату расходов на дезинфекцию и дезинсекцию, медицинский осмотр персонала, оплату расходов по стирке и химчистке столового белья и спецодежды, оплату расходов на интернет, обслуживание и ремонт торгово-технического оборудования и прочие текущие и чрезвычайные расходы. "Изменение закупочных цен, которые отмечаются на протяжении всего периода по сегодняшний день, на продукты питания и прочие материальные запасы, связанные с изменившимися экономическими факторами, увеличивают конечную стоимость", — отметили в пресс-службе. Распространяющиеся в сети фотографии "копеечных" цен в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы, цены обычные, сопоставимые с соседними заведениями общепита, заявил РИА Новости депутат ГД Ярослав Нилов, предоставив фотографии меню с ценами из думской столовой.

https://ria.ru/20241015/chek-1978056211.html

https://ria.ru/20241016/gosduma-1978249056.html

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общество, россия, амир хамитов, ярослав нилов, госдума рф