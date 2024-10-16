https://ria.ru/20241016/gosduma-1978253089.html

В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ

В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ - РИА Новости, 16.10.2024

В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:58

2024-10-16T04:58

2024-10-16T04:59

общество

султан хамзаев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. "Идет явный подлог, когда под видом безалкогольного пива идет реклама алкогольных брендов. Эта реклама сопровождает спортивные мероприятия, все это является скрытой рекламой алкоголя. Со своей стороны выступаю за полный запрет рекламы алкоголя в СМИ. Считаю, что штрафы за нарушение закона о рекламе алкоголя должны расти", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что отдельно стоит запретить упоминание - рекламу безалкогольной продукции, пива с одноименными алкогольными брендами. "Со своей стороны обращусь с предложением в ФАС и Росалкогольтабакконтроль", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, султан хамзаев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф