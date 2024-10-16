https://ria.ru/20241016/gosduma-1978253089.html
В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ
В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:58
2024-10-16T04:58
2024-10-16T04:59
общество
султан хамзаев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. "Идет явный подлог, когда под видом безалкогольного пива идет реклама алкогольных брендов. Эта реклама сопровождает спортивные мероприятия, все это является скрытой рекламой алкоголя. Со своей стороны выступаю за полный запрет рекламы алкоголя в СМИ. Считаю, что штрафы за нарушение закона о рекламе алкоголя должны расти", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что отдельно стоит запретить упоминание - рекламу безалкогольной продукции, пива с одноименными алкогольными брендами. "Со своей стороны обращусь с предложением в ФАС и Росалкогольтабакконтроль", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html
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общество, султан хамзаев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ
Депутат Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ.
"Идет явный подлог, когда под видом безалкогольного пива идет реклама алкогольных брендов. Эта реклама сопровождает спортивные мероприятия, все это является скрытой рекламой алкоголя. Со своей стороны выступаю за полный запрет рекламы алкоголя в СМИ. Считаю, что штрафы за нарушение закона о рекламе алкоголя должны расти", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что отдельно стоит запретить упоминание - рекламу безалкогольной продукции, пива с одноименными алкогольными брендами.
"Со своей стороны обращусь с предложением в ФАС
и Росалкогольтабакконтроль", - добавил парламентарий.