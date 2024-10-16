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Умер британский генерал, отказавшийся идти против российских десантников - РИА Новости, 16.10.2024
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09:20 16.10.2024 (обновлено: 09:21 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/general-1978270181.html
Умер британский генерал, отказавшийся идти против российских десантников
Умер британский генерал, отказавшийся идти против российских десантников - РИА Новости, 16.10.2024
Умер британский генерал, отказавшийся идти против российских десантников
Британский генерал Майк Джексон, который отказался блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер на 80-м году жизни, пишет газета... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:20
2024-10-16T09:21
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Британский генерал Майк Джексон, который отказался блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер на 80-м году жизни, пишет газета The Daily Telegraph. "С большой грустью мы узнали о смерти генерала сэра Майка Джексона..." — цитирует издание заявление Минобороны. В статье отмечается, что с 1997 по 2000 год он возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, где подчинялся американскому генералу Уэсли Кларку.В 1999 году Джексон командовал силами НАТО в Косово и отказался выполнять приказ командира о блокировке российских миротворцев, совершивших успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. Издание напоминает, что Джексон сказал Кларку, что не будет начинать Третью мировую войну из-за него.В июне 1999 года российские вооруженные силы предприняли марш-бросок — появились в Косово и взяли под контроль аэропорт Слатина (главный военный аэродром под Приштиной) за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в сто миллиардов долларов, кроме того медики фиксировали последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/prishtina-1935469116.html
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в мире, приштина, косово, сербия, нато, россия
В мире, Приштина, Косово, Сербия, НАТО, Россия
Умер британский генерал, отказавшийся идти против российских десантников

Умер генерал, отказавшийся блокировать миротворцев РФ в Приштине в 1999 году

© AP Photo / Akira SuemoriБританский генерал Майк Джексон
Британский генерал Майк Джексон - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Akira Suemori
Британский генерал Майк Джексон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Британский генерал Майк Джексон, который отказался блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер на 80-м году жизни, пишет газета The Daily Telegraph.

"С большой грустью мы узнали о смерти генерала сэра Майка Джексона..." — цитирует издание заявление Минобороны.

В статье отмечается, что с 1997 по 2000 год он возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, где подчинялся американскому генералу Уэсли Кларку.
В 1999 году Джексон командовал силами НАТО в Косово и отказался выполнять приказ командира о блокировке российских миротворцев, совершивших успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. Издание напоминает, что Джексон сказал Кларку, что не будет начинать Третью мировую войну из-за него.
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В июне 1999 года российские вооруженные силы предприняли марш-бросок — появились в Косово и взяли под контроль аэропорт Слатина (главный военный аэродром под Приштиной) за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в сто миллиардов долларов, кроме того медики фиксировали последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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