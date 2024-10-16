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В Ленинградской области толпа помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя
В Ленинградской области толпа помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя - РИА Новости, 16.10.2024
В Ленинградской области толпа помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя
Толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя, автомобиль которого остановили для проверки, теперь их привлекут... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:58
2024-10-16T11:58
2024-10-16T11:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя, автомобиль которого остановили для проверки, теперь их привлекут к ответственности за сопротивление правоохранителям, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник поздно вечером наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Вместо того, чтобы выполнить это требование, водитель попытался скрыться, и правоохранители организовали погоню, включив "мигалки". "Через несколько минут транспортное средство остановилось у одного из частных домов по улице Космонавтов. Его водитель выбежал из машины и скрылся в толпе находившихся во дворе дома людей. В свою очередь последние стали оказывать противодействие правоохранителям, в том числе толкали их, хватали за форменное обмундирование, вели себя агрессивно", – рассказали в ГУМВД. Сотрудники полиции проводят мероприятия, "направленные на привлечение к ответственности вышеуказанных лиц", а также нарушителя ПДД, заключают в региональном главке. Следственное управление по Ленинградской области после этого инцидента возбудило уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщило ведомство.
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район, ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области толпа помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя
Толпа людей в Ленинградской области помогла водителю убежать от сотрудников ГАИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя, автомобиль которого остановили для проверки, теперь их привлекут к ответственности за сопротивление правоохранителям, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в понедельник поздно вечером наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района
. Вместо того, чтобы выполнить это требование, водитель попытался скрыться, и правоохранители организовали погоню, включив "мигалки".
"Через несколько минут транспортное средство остановилось у одного из частных домов по улице Космонавтов. Его водитель выбежал из машины и скрылся в толпе находившихся во дворе дома людей. В свою очередь последние стали оказывать противодействие правоохранителям, в том числе толкали их, хватали за форменное обмундирование, вели себя агрессивно", – рассказали в ГУМВД.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, "направленные на привлечение к ответственности вышеуказанных лиц", а также нарушителя ПДД, заключают в региональном главке.
Следственное управление по Ленинградской области после этого инцидента возбудило уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщило ведомство.