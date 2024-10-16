https://ria.ru/20241016/gai-1978298903.html

В Ленинградской области толпа помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя

В Ленинградской области толпа помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя - РИА Новости, 16.10.2024

В Ленинградской области толпа помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя

Толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя, автомобиль которого остановили для проверки, теперь их привлекут... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:58

2024-10-16T11:58

2024-10-16T11:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помешала сотрудникам ГАИ задержать водителя, автомобиль которого остановили для проверки, теперь их привлекут к ответственности за сопротивление правоохранителям, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник поздно вечером наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Вместо того, чтобы выполнить это требование, водитель попытался скрыться, и правоохранители организовали погоню, включив "мигалки". "Через несколько минут транспортное средство остановилось у одного из частных домов по улице Космонавтов. Его водитель выбежал из машины и скрылся в толпе находившихся во дворе дома людей. В свою очередь последние стали оказывать противодействие правоохранителям, в том числе толкали их, хватали за форменное обмундирование, вели себя агрессивно", – рассказали в ГУМВД. Сотрудники полиции проводят мероприятия, "направленные на привлечение к ответственности вышеуказанных лиц", а также нарушителя ПДД, заключают в региональном главке. Следственное управление по Ленинградской области после этого инцидента возбудило уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщило ведомство.

https://ria.ru/20241016/vzryv-1978273953.html

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ленинградская область

россия

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, гибдд мвд рф