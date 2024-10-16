https://ria.ru/20241016/g20-1978335574.html
Бразилия отводит попытки политизировать деятельность G20
Бразилия отводит попытки политизировать деятельность G20 - РИА Новости, 16.10.2024
Бразилия отводит попытки политизировать деятельность G20
Вопрос конфликта на Украине не относится к приоритетам председательства Бразилии в "Группе двадцати", страна отводит попытки политизировать деятельность... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:13
2024-10-16T14:13
2024-10-16T14:13
бразилия
россия
украина
алексей лабецкий
большая двадцатка
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос конфликта на Украине не относится к приоритетам председательства Бразилии в "Группе двадцати", страна отводит попытки политизировать деятельность "двадцатки", и РФ такую позицию поддерживает, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий."Бразильская сторона последовательно отводит попытки политизировать деятельность "Группы двадцати", придерживаясь линии на многополярность в мире. Мы поддерживаем эту позицию, поддерживаем также и их приоритеты председательства: социальная интеграция и борьба с голодом, энергопереход и устойчивое развитие в социальной, экономической и природоохранной областях, реформирование институтов глобального управления. Украинская тема к этим приоритетам председательства не относится", - сказал Лабецкий.Он отметил, что Бразилия с самого начала своего председательства в объединении заняла сбалансированную позицию, заявив, что "двадцатка" – это форум, где должны обсуждаться глобальные экономические и финансовые вопросы, которые, как известно, не могут решаться без участия России, а сегодня таких тем для обсуждения очень много.
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бразилия, россия, украина, алексей лабецкий, большая двадцатка
Бразилия, Россия, Украина, Алексей Лабецкий, Большая двадцатка
Бразилия отводит попытки политизировать деятельность G20
Посол: тема Украины не относится к приоритетам председательства Бразилии в G20
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос конфликта на Украине не относится к приоритетам председательства Бразилии в "Группе двадцати", страна отводит попытки политизировать деятельность "двадцатки", и РФ такую позицию поддерживает, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
"Бразильская сторона последовательно отводит попытки политизировать деятельность "Группы двадцати", придерживаясь линии на многополярность в мире. Мы поддерживаем эту позицию, поддерживаем также и их приоритеты председательства: социальная интеграция и борьба с голодом, энергопереход и устойчивое развитие в социальной, экономической и природоохранной областях, реформирование институтов глобального управления. Украинская тема к этим приоритетам председательства не относится", - сказал Лабецкий.
Он отметил, что Бразилия с самого начала своего председательства в объединении заняла сбалансированную позицию, заявив, что "двадцатка" – это форум, где должны обсуждаться глобальные экономические и финансовые вопросы, которые, как известно, не могут решаться без участия России, а сегодня таких тем для обсуждения очень много.