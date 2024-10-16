https://ria.ru/20241016/fsb-1978275226.html

Жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева

Жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева - РИА Новости, 16.10.2024

Жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева

Жительница Самарской области арестована за поджог вышки сотовой связи по заданию украинской стороны, возбуждено дело о теракте - УФСБ по региону РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:10

2024-10-16T10:10

2024-10-16T10:10

самарская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

Жительница Самарской области арестована за поджог вышки сотовой связи по заданию украинской стороны, возбуждено дело о теракте - УФСБ по региону

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, происшествия