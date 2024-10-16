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Жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
Жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева - РИА Новости, 16.10.2024
Жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
Жительница Самарской области арестована за поджог вышки сотовой связи по заданию украинской стороны, возбуждено дело о теракте - УФСБ по региону РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:10
2024-10-16T10:10
2024-10-16T10:10
самарская область
происшествия
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Жительница Самарской области арестована за поджог вышки сотовой связи по заданию украинской стороны, возбуждено дело о теракте - УФСБ по региону
самарская область
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самарская область, происшествия
Самарская область, Происшествия
Жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
ФСБ: жительницу Самарской области арестовали за поджог вышки по заданию Киева