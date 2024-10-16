https://ria.ru/20241016/fradkov-1978385890.html

Фрадков: для экономики будущего нужны инновации и человекоцентричность

Фрадков: для экономики будущего нужны инновации и человекоцентричность - РИА Новости, 16.10.2024

Фрадков: для экономики будущего нужны инновации и человекоцентричность

Формирование новых экономических моделей, основанных на инновациях и человекоцентричности, — это ключевое условие экономики будущего, сообщил председатель ПСБ... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:13

2024-10-16T18:13

2024-10-16T20:19

экономика

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Формирование новых экономических моделей, основанных на инновациях и человекоцентричности, — это ключевое условие экономики будущего, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на пленарной сессии "Умные технологии и трансформация платежного рынка" в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. "Главное в экономике будущего одно, причем неважно, для какой отрасли, — это основанная на человекоцентричности конкуренция за внимание клиента. Одновременно с этим активное сотрудничество позволит банкам предоставлять пользователям финансовых решений наиболее эффективные и выгодные сервисы. Дальнейшее развитие инфраструктурных сервисов требует объединения усилий - только совместная работа государства, банков, крупнейших технологических компаний и ритейлеров поможет сделать большой шаг вперед как с точки зрения развития финансовых решений, так и обеспечения информационной безопасности", — приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова. Кроме того, он рассказал про планы банка в ближайшей перспективе развивать финтех-решение по объединению различных социальных и платежных сервисов в цифровом формате на платформе карты ПСБ. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.

https://ria.ru/20241001/stroyka-1975708059.html

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экономика, петр фрадков, псб (банк псб)