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Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией

Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что является большим сторонником "обновления отношений" с РФ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:05

2024-10-16T14:05

2024-10-16T14:06

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что является большим сторонником "обновления отношений" с РФ. "Я большой сторонник обновления отношений с Россией", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду. Словацкий премьер добавил, что конфликт на Украине закончится, выразив мнение, что он "закончится очень быстро". Фицо также отметил, что всё это время пытался сбалансировать отношения с Россией. Ранее Фицо заявлял, что отношения Словакии и России должны быть нормальными, и обещал предпринять шаги в этом направлении. В декабре 2023 года он говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240924/posol-1974566322.html

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в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо