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Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
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14:05 16.10.2024 (обновлено: 14:06 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/fitso-1978332770.html
Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией
Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что является большим сторонником "обновления отношений" с РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:05
2024-10-16T14:06
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что является большим сторонником "обновления отношений" с РФ. "Я большой сторонник обновления отношений с Россией", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду. Словацкий премьер добавил, что конфликт на Украине закончится, выразив мнение, что он "закончится очень быстро". Фицо также отметил, что всё это время пытался сбалансировать отношения с Россией. Ранее Фицо заявлял, что отношения Словакии и России должны быть нормальными, и обещал предпринять шаги в этом направлении. В декабре 2023 года он говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Премьер Словакии выступил за обновление отношений с Россией

Премьер Словакии Фицо назвал себя большим сторонником обновления отношений с РФ

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что является большим сторонником "обновления отношений" с РФ.
"Я большой сторонник обновления отношений с Россией", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду.
Словацкий премьер добавил, что конфликт на Украине закончится, выразив мнение, что он "закончится очень быстро".
Фицо также отметил, что всё это время пытался сбалансировать отношения с Россией.
Ранее Фицо заявлял, что отношения Словакии и России должны быть нормальными, и обещал предпринять шаги в этом направлении. В декабре 2023 года он говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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