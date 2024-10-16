https://ria.ru/20241016/fitnes-1978406126.html

Жители Владимирской области накопили более 2,5 млн баллов на МойФитнес.рф

Жители Владимирской области накопили более 2,5 млн баллов на МойФитнес.рф - РИА Новости, 16.10.2024

Жители Владимирской области накопили более 2,5 млн баллов на МойФитнес.рф

Более двух тысяч жителей Владимирской области присоединились к проекту МойФитнес.рф, накопив свыше 2,5 миллиона "Баллов здоровья" за физическую активность,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:26

2024-10-16T20:26

2024-10-16T20:26

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

владимирская область

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более двух тысяч жителей Владимирской области присоединились к проекту МойФитнес.рф, накопив свыше 2,5 миллиона "Баллов здоровья" за физическую активность, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Спортивный проект организует АНО "Мой Фитнес" (участник проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024") совместно с министерством спорта Владимирской области и правительством Владимирской области при поддержке АСИ. "Спортивная платформа МойФитнес.рф создана для развития массового любительского и корпоративного спорта. Наш проект вошел в число победителей форума "Сильные идеи для нового времени", который регулярно проводит АСИ и фонд "Росконгресс". Сейчас он реализуется через федеральную систему мотивации граждан к спорту и здоровью. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. Проект МойФитнес.рф помогает добиться этой цели, вовлекая граждан в активный образ жизни и улучшая спортивную инфраструктуру", – отметил соавтор проекта МойФитнес.рф Сергей Соловьев, слова которого приводятся в сообщении. Заработать "Баллы здоровья" жители Владимирской области могут, проявив себя в беге, ходьбе, силовых тренировках и других занятиях спортом. В дальнейшем накопленные баллы будут переводиться в общий зачет активностей конкретного города и региона. Чем больше местных жителей вовлечется в проект и продемонстрирует хороший результат, тем выше будет результат города в состязании. Кроме того, к проекту присоединились 17 компаний-партнеров, в том числе местные предприниматели и крупные федеральные компании. В ресторанах, кафе, фитнес-центрах, спортивных магазинах принимают "Баллы здоровья" и предоставляют скидки и специальные предложения любителям спорта. Уже сейчас граждане более 300 раз поменяли "Баллы здоровья" на промокоды у партнеров, добавили в пресс-службе. По мнению организаторов проекта, такой подход позволяет создать здоровую конкуренцию между населенными пунктами и дает возможность сравнивать уровень физической активности их жителей. При этом три самых активных города области получат главный приз проекта от правительства Владимирской области – новые спортивные площадки. АНО "Мой Фитнес" – участник трека АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тысяч участников из 78 регионов России. Также лидер проекта МойФитнес.рф Сергей Соловьев – участник "Страну меняют люди". "Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это "сборник" историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии". Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.

https://ria.ru/20240908/shkolniki-1971460175.html

https://ria.ru/20241015/basketbol-1978153535.html

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владимирская область, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)