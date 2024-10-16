https://ria.ru/20241016/finljandija-1978368793.html

В Финляндии упал двухместный самолет

В Финляндии упал двухместный самолет - РИА Новости, 16.10.2024

В Финляндии упал двухместный самолет

Двухместный моторный самолет упал в Финляндии, два человека погибли, сообщает в среду общественный вещатель Yle. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:00

2024-10-16T17:00

2024-10-16T17:00

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финляндия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Двухместный моторный самолет упал в Финляндии, два человека погибли, сообщает в среду общественный вещатель Yle. "Два человека погибли в результате падения двухместного моторного самолета на аэродроме Ряюскяля (на юге Финляндии - ред.)", - говорится в материале. По данным спасательной службы, авиакатастрофа произошла около полудня, когда взлетавший самолет упал и загорелся. В самолете находились два человека, оба погибли. По данным агентства STT, упавший самолет - модель T-6 Texan американского производства. Аэродром в Ряюскяля, как отмечает Yle, является оживленным местом для любителей авиаспорта в Северной Европе. На аэродроме также занимаются планерным спортом и прыжками с парашютом. В Ряюскяля проводятся как тренировочные полеты, так и национальные и международные соревнования по планеризму.

https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html

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