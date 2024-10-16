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В Финляндии упал двухместный самолет - РИА Новости, 16.10.2024
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17:00 16.10.2024
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В Финляндии упал двухместный самолет
В Финляндии упал двухместный самолет - РИА Новости, 16.10.2024
В Финляндии упал двухместный самолет
Двухместный моторный самолет упал в Финляндии, два человека погибли, сообщает в среду общественный вещатель Yle. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:00
2024-10-16T17:00
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Двухместный моторный самолет упал в Финляндии, два человека погибли, сообщает в среду общественный вещатель Yle. "Два человека погибли в результате падения двухместного моторного самолета на аэродроме Ряюскяля (на юге Финляндии - ред.)", - говорится в материале. По данным спасательной службы, авиакатастрофа произошла около полудня, когда взлетавший самолет упал и загорелся. В самолете находились два человека, оба погибли. По данным агентства STT, упавший самолет - модель T-6 Texan американского производства. Аэродром в Ряюскяля, как отмечает Yle, является оживленным местом для любителей авиаспорта в Северной Европе. На аэродроме также занимаются планерным спортом и прыжками с парашютом. В Ряюскяля проводятся как тренировочные полеты, так и национальные и международные соревнования по планеризму.
https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В Финляндии упал двухместный самолет

Yle: в Финляндии упал двухместный моторный самолет, два человека погибли

© Кадр записи веб-камеры аэропортаМесто крушения самолета в Финляндии
Место крушения самолета в Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Кадр записи веб-камеры аэропорта
Место крушения самолета в Финляндии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Двухместный моторный самолет упал в Финляндии, два человека погибли, сообщает в среду общественный вещатель Yle.
"Два человека погибли в результате падения двухместного моторного самолета на аэродроме Ряюскяля (на юге Финляндии - ред.)", - говорится в материале.
По данным спасательной службы, авиакатастрофа произошла около полудня, когда взлетавший самолет упал и загорелся. В самолете находились два человека, оба погибли. По данным агентства STT, упавший самолет - модель T-6 Texan американского производства.
Аэродром в Ряюскяля, как отмечает Yle, является оживленным местом для любителей авиаспорта в Северной Европе. На аэродроме также занимаются планерным спортом и прыжками с парашютом. В Ряюскяля проводятся как тренировочные полеты, так и национальные и международные соревнования по планеризму.
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