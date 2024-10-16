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Росфинмониторинг отреагировал на сообщения о санкциях ФАТФ против России - РИА Новости, 16.10.2024
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16:38 16.10.2024 (обновлено: 16:46 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/fatf-1978361325.html
Росфинмониторинг отреагировал на сообщения о санкциях ФАТФ против России
Росфинмониторинг отреагировал на сообщения о санкциях ФАТФ против России - РИА Новости, 16.10.2024
Росфинмониторинг отреагировал на сообщения о санкциях ФАТФ против России
Росфинмониторинг прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о возможном включении РФ в санкционные списки в Группе разработки финансовых мер борьбы с... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:38
2024-10-16T16:46
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
группа по борьбе с отмыванием денег
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о возможном включении РФ в санкционные списки в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force): российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам, при любом решении пленарного заседания группы, которое состоится 21-25 октября, антиотмывочная система РФ продолжит эффективно работать.Накануне издание Politico со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ сообщило, что ФАТФ примет на следующей неделе решение о включении России в черный список организации, с апреля 2022 года такого решения в отношении Москвы пытается добиться Украина. Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года."В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году", - отмечает Росфинмониторинг."Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности", - указывается в сообщении службы.Как отмечает Росфинмониторинг, по результатам оценки, проведенной международными экспертами, рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня "Частичное соответствие" (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). "Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют", - указывают в Росфинмониторинге."Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в "черный список" ФАТФ является наличие именно таких недостатков", - подчеркнули в службе.Там также добавили, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу "Украина против России".
https://ria.ru/20240628/rosfinmonitoring-1956108527.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика, группа по борьбе с отмыванием денег
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика, Группа по борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторинг отреагировал на сообщения о санкциях ФАТФ против России

Росфинмониторинг: антиотмывочная система РФ соответствует мировым стандартам

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о возможном включении РФ в санкционные списки в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force): российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам, при любом решении пленарного заседания группы, которое состоится 21-25 октября, антиотмывочная система РФ продолжит эффективно работать.
Накануне издание Politico со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ сообщило, что ФАТФ примет на следующей неделе решение о включении России в черный список организации, с апреля 2022 года такого решения в отношении Москвы пытается добиться Украина. Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ
28 июня, 14:16
"В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году", - отмечает Росфинмониторинг.
"Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности", - указывается в сообщении службы.
Как отмечает Росфинмониторинг, по результатам оценки, проведенной международными экспертами, рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня "Частичное соответствие" (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). "Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют", - указывают в Росфинмониторинге.
"Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в "черный список" ФАТФ является наличие именно таких недостатков", - подчеркнули в службе.
Там также добавили, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу "Украина против России".
Президент РФ Владимир Путин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
30 ноября 2023, 13:22
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЭкономикаГруппа по борьбе с отмыванием денег
 
 
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