https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла

В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла - РИА Новости, 16.10.2024

В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла

Европейская "Воронья слободка", лишь по недосмотру названная "райским садом", начинает осознавать, что сто с лишним миллиардов евро, отданных Киеву за красивые... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:02

аналитика

европа

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978214413_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_eb055308afdeb531068f88decdc24c26.jpg

Европейская "Воронья слободка", лишь по недосмотру названная "райским садом", начинает осознавать, что сто с лишним миллиардов евро, отданных Киеву за красивые глаза и низкую социальную ответственность, вернуть обратно не получится ни практически, ни теоретически. Если только не предоставить Украине возможность проиграть в СВО.И те, кто не утратили здравое восприятие происходящего и дружат с когнитивными функциями высшей нервной деятельности, начали публичную фронду. Заводя дискуссии с, казалось бы, периферийных тем. Как это сделал Будапешт, публично, откровенно и жестко объяснив своим партнерам по блоку, что ограничивать венгров в их политике привлечения квалифицированных русских работников — по меньшей мере лицемерие.Виктор Орбан, глядя на председателя Еврокомиссии, спросил: "Как насчет Германии, фрау фон дер Ляйен? Разрешение на работу в ФРГ имеют 300 тысяч россиян! И вы еще что-то смеете мне предъявлять?"Будапешт в течение года выдал русским гражданам семь тысяч ВНЖ с правом на работу. Гнев Орбана понятен. Но очевиден также и контекст: Венгрии осточертело платить по политическим и экономическим счетам Киева. Словаки тоже не в восторге от растущих экспоненциально украинских аппетитов — "чтобы победить Россию на поле боя". И поскольку именно фон дер Ляйен была главной украинствующей брюссельской запевалой, то ей первой (пусть и на иную тему) и прилетело.Жозеп Боррель — уж на что тоже политический украинец, однако и у него обнаружились клинические пределы. Бывший шеф общеевропейской дипломатии отвел ВСУ/Киеву/Украине 15 дней "детокса" (без европейских поставок всего — от денег до вооружений), чтобы рухнуть. Если совсем точно: этих 15 дней окажется, по словам Борреля, достаточно, чтобы Россия победила в СВО. Высокопоставленный чиновник забыл, что дипломату речевой аппарат дан, чтобы скрывать мысли, а не наоборот.Боррель выдал таким образом страшную тайну, ну или главную сегодня настоящую европейскую мечту: Брюсселю становится все менее выгоден "триумф Украины" (что бы под этим ни понималось) и все более пугающей для него выглядит поддержка Киева Вашингтоном.Общеевропейцам хочется вернуть "все назад". Как это было "до СВО".В официальной повестке дня предпоследнего в этом году общеевропейского саммита, начинающегося завтра, разумеется, указаны исключительно иные тезисы. О продолжении, углублении, координации и о том, сколько денег отрядить Киеву.Но в неофициальный чат тонущего во внутренних экономических и социальных системных проблемах ЕС стремительно врывается тезис "Спасайся кто может!". И это спасение, как можно понять, совершенно не общий принцип, а дело рук самих утопающих.Кредитный рейтинг суверенного долга Королевства Бельгии со столицей в том же Брюсселе только что изменили на "негативный". А еще буквально на днях он считался "стабильным". Франция также получила свою порцию финансовых розог — и на ее государственных облигациях тоже в будущем будет красоваться слово negative.Характерно, что монархия и республика попали под раздачу агентства Fitch. Это американская компания — глобальная, естественно, до последнего своего щупальца, — которая может финансовую систему почти любой страны сломать или придушить до смерти. Американцы — они "союзники Европы", они ее "освободили от нацизма", "сохранили достижения прогресса и демократии от агрессии русских большевистских идей" и выиграли в холодной войне, разрушив СССР. И вот сейчас, собственно, американцы за все это предъявили полумертвой экономически, придушенной политически и полностью разрушенной социально Европе счет.Европа испугалась.Прозорливые люди — а такие в ЕС имеются, и их голос все слышнее (достаточно взглянуть на результаты земельных выборов в Германии) — начали говорить, что ЕС невыгодна ни в каком виде "победа Украины на поле боя". Дальше они пока в своих рассуждениях не заходят.Мы это за них произнесем: лишь достижение Россией всех целей СВО системе европейской безопасности выгодно. Ну и подождем, пока западники это подхватят. То, что именно так и случится, — лишь вопрос времени.Собственно, ростки дискуссии уже появились. Вот такие, например: "Если <...> США потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа останется свободной". К прогнозам антрополога Эммануэля Тодда принято прислушиваться последние полвека. Примем его гипотезу как вероятие.И дополним тезисом соотечественника штатского Тодда, военного в генеральском чине Франсуа Шованси. Француз убежден: "Запад не сможет себя защитить в возможных конфликтах".И сделаем вывод: если Европе, чтобы сохраниться, не нужна "победа Украины на поле боя", а "Запад не сможет себя защитить" (из-за кризиса идей, разрушенной культурной идентичности и всякого отсутствия чувства гражданского долга и патриотизма), то это за них сделает Россия.Всего лишь повторив — триумфально и безоговорочно — свою вечную миссию сохранения гуманистических ценностей, уничтожив при этом неонацизм и его личинки, как и отбив все реваншистские настроения где бы и у кого бы то ни было.

https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978069210.html

https://ria.ru/20241015/malinen-1978052048.html

https://ria.ru/20241012/voyna-1977703525.html

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, украина, евросоюз