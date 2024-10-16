https://ria.ru/20241016/es-1978242503.html

Лидеры ЕС и стран Персидского залива обсудят Ближний Восток и Украину

Лидеры ЕС и стран Персидского залива обсудят Ближний Восток и Украину - РИА Новости, 16.10.2024

Лидеры ЕС и стран Персидского залива обсудят Ближний Восток и Украину

Лидеры Евросоюза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут в среду в Брюсселе первый саммит, в центре внимания которого... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T01:08

2024-10-16T01:08

2024-10-16T01:08

в мире

персидский залив

брюссель

ближний восток

шарль мишель

тамим бен хамад аль тани

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879478_0:133:3150:1906_1920x0_80_0_0_32d0f53678235117412ba09aa57696aa.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут в среду в Брюсселе первый саммит, в центре внимания которого будут кризис на Ближнем Востоке, энергетическое сотрудничество, а также украинский кризис, по которому, как признались в Брюсселе, стороны занимают далекие друг от друга позиции. "Обсуждение на саммите будет вестись по трем направлениям: геополитическая ситуация, включая войну на Украине и Ближний Восток, мировые вызовы и совместное реагирование на них, а также отношения ЕС и ССАГПЗ, включая торговлю и визы", - сообщил журналистам высокопоставленный европейский дипломат накануне встречи. По его словам, по ближневосточному кризису ЕС и страны Персидского залива преследуют общие цели – недопущение дальнейшей эскалации. "Наши позиции по Ближнему Востоку во многом совпадают… Мы, как и страны Персидского залива, хотим стабильности в регионе и деэскалации", - заявил высокопоставленный дипломат. По его словам, ЕС и арабские монархии хотят предотвратить "пожар во всем регионе". Что касается украинского кризиса, то в ЕС не только признают значительную разницу в подходах, но и не рассчитывают всерьез на изменение позиции арабских партнеров, которых Брюссель "хотел бы перетянуть на свою сторону". Тем не менее, Евросоюз все-таки постарается включить в итоговое заявление саммита Украину. "Есть общая позиция стран Персидского залива, есть наша позиция – более жесткая. Мы сейчас думаем, как можно это совместить (в итоговом заявлении – Прим. ред.), но подождем, что получится", - сказал он. Другими спорными темами в переговорах стран ЕС и арабских монархий могут стать вопросы заключения соглашения о свободной торговле и либерализация визового режима. Несмотря на то, что ЕС является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров стран Персидского залива, переговоры о свободной торговле по-прежнему заблокированы из-за разногласий. Также ЕС пока не отменил необходимость предварительного получения визы для выходцев из большинства стран Персидского залива. В ЕС не раскрыли, кто из лидеров стран Персидского залива лично приедет в Брюссель. Согласно заявлению Еврокомиссии, председательствовать на встрече лидеров будут глава Евросовета Шарль Мишель и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978235031.html

https://ria.ru/20241015/malinen-1978052048.html

https://ria.ru/20241015/frantsiya-1978216913.html

персидский залив

брюссель

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, персидский залив, брюссель, ближний восток, шарль мишель, тамим бен хамад аль тани, евросоюз, еврокомиссия, евросовет