https://ria.ru/20241016/eksport-1978359434.html

Алтайские предприниматели вошли в число лучших экспортёров России

Алтайские предприниматели вошли в число лучших экспортёров России - РИА Новости, 16.10.2024

Алтайские предприниматели вошли в число лучших экспортёров России

Предприниматели Алтайского края вошли в число лучших экспортеров в России, они получили четыре награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:26

2024-10-16T16:26

2024-10-16T16:26

алтайский край

россия

алтайский край

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Предприниматели Алтайского края вошли в число лучших экспортеров в России, они получили четыре награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Лучших экспортеров страны наградили на Международном форуме "Сделано в России"… в Москве. Награды победителям федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года" вручили руководители органов государственной власти и руководители общественных деловых объединений", - говорится в сообщении. Победителей и призеров в этом году определили в 20 номинациях, было подано почти 1700 заявок. За звание лучших экспортеров России боролись победители окружного этапа из 8 округов — всего 142 номинанта из 43 регионов. "Алтайский край вошел в тройку регионов-победителей, компаниям края досталось 4 призовых места. В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" среди крупного бизнеса 3-е место заняло ООО "Агроцентр", которое занимается экспортом продукции сельхозмашиностроения… В номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди компаний малого и среднего бизнеса 1-е место заняло ООО "Алтай ЭКО сорт", которое экспортирует продукцию мукомольной и крупяной промышленности", - отмечает пресс-служба. Компания "Август" отмечена сразу в двух номинациях, она заняла третьи места в номинациях "Трейдер года" и "Прорыв года". Премия "Экспортер года" учреждена правительством Российской Федерации. Как всероссийский конкурс она проводится последние 6 лет. За это время в конкурсе приняло участие более 5000 компаний. Организаторами конкурса выступают Российский экспортный центр, Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Алтайском крае реализуется комплекс мероприятий по сопровождению экспортоориентированных субъектов МСП.

https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html

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россия, алтайский край, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)