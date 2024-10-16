https://ria.ru/20241016/eksport-1978359434.html
Алтайские предприниматели вошли в число лучших экспортёров России
Алтайские предприниматели вошли в число лучших экспортёров России - РИА Новости, 16.10.2024
Алтайские предприниматели вошли в число лучших экспортёров России
Предприниматели Алтайского края вошли в число лучших экспортеров в России, они получили четыре награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:26
2024-10-16T16:26
2024-10-16T16:26
алтайский край
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алтайский край
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Предприниматели Алтайского края вошли в число лучших экспортеров в России, они получили четыре награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Лучших экспортеров страны наградили на Международном форуме "Сделано в России"… в Москве. Награды победителям федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года" вручили руководители органов государственной власти и руководители общественных деловых объединений", - говорится в сообщении. Победителей и призеров в этом году определили в 20 номинациях, было подано почти 1700 заявок. За звание лучших экспортеров России боролись победители окружного этапа из 8 округов — всего 142 номинанта из 43 регионов. "Алтайский край вошел в тройку регионов-победителей, компаниям края досталось 4 призовых места. В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" среди крупного бизнеса 3-е место заняло ООО "Агроцентр", которое занимается экспортом продукции сельхозмашиностроения… В номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди компаний малого и среднего бизнеса 1-е место заняло ООО "Алтай ЭКО сорт", которое экспортирует продукцию мукомольной и крупяной промышленности", - отмечает пресс-служба. Компания "Август" отмечена сразу в двух номинациях, она заняла третьи места в номинациях "Трейдер года" и "Прорыв года". Премия "Экспортер года" учреждена правительством Российской Федерации. Как всероссийский конкурс она проводится последние 6 лет. За это время в конкурсе приняло участие более 5000 компаний. Организаторами конкурса выступают Российский экспортный центр, Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Алтайском крае реализуется комплекс мероприятий по сопровождению экспортоориентированных субъектов МСП.
https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html
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россия, алтайский край, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Алтайский край, Россия, Алтайский край, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)