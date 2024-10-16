https://ria.ru/20241016/egipet-1978256673.html

Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год

Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год - РИА Новости, 16.10.2024

Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год

Большой Египетский музей в Гизе, большинство залов которого откроются для посетителей в среду, рассчитывает принимать три миллиона туристов в год, заявил РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:07

2024-10-16T06:07

2024-10-16T06:08

культура

гиза

египет

древний египет

тутанхамон

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769319705_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_f720abbb34a7cd55326ae9eb74b4ce3f.jpg

КАИР, 16 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Большой Египетский музей в Гизе, большинство залов которого откроются для посетителей в среду, рассчитывает принимать три миллиона туристов в год, заявил РИА Новости помощник министра туризма и древностей Египта по археологическим вопросам музея ат-Тайеб Аббас. Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули объявил, что тестовое открытие залов Большого Египетского музея в Гизе начнется 16 октября. Он подчеркнул, что этот музей станет "подарком Египта миру". Во вторник работающие в Египте журналисты иностранных СМИ смогли посмотреть залы музея перед их тестовым вводом в работу. По словам Аббаса, музей рассчитывает со среды начать принимать не менее четырех тысяч посетителей в день. "По нашим планам будет три миллиона в год", - сказал помощник министра, выразив надежду, что в дальнейшем число посетителей музея вырастет. Чиновник добавил, что ведется работа над созданием пешеходной зоны, которая соединит пирамиды Гизы и Большой Египетский музей. "Что касается официального открытия, нынешняя ситуация в мире – неблагоприятная. Решение (о дате – ред.) будет принимать политическое руководство страны", - заявил Аббас, отметив, что уже практически все готово к полному открытию музея. Также он рассказал, что в настоящий момент десять из 12 залов музея уже готовы к приему посетителей, а оставшиеся два станут доступны после официального открытия. Строительство Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе началось в 2005 году, его официальное открытие было запланировано на лето 2020 года, однако затем несколько раз переносилось. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и парки.

https://ria.ru/20241007/egipet-1976751247.html

https://ria.ru/20240926/egipet-1974962131.html

https://ria.ru/20241002/egipet-1976033864.html

гиза

египет

древний египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гиза, египет, древний египет, тутанхамон, общество