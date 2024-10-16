Рейтинг@Mail.ru
Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:07 16.10.2024 (обновлено: 06:08 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/egipet-1978256673.html
Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год
Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год - РИА Новости, 16.10.2024
Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год
Большой Египетский музей в Гизе, большинство залов которого откроются для посетителей в среду, рассчитывает принимать три миллиона туристов в год, заявил РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:07
2024-10-16T06:08
культура
гиза
египет
древний египет
тутанхамон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769319705_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_f720abbb34a7cd55326ae9eb74b4ce3f.jpg
КАИР, 16 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Большой Египетский музей в Гизе, большинство залов которого откроются для посетителей в среду, рассчитывает принимать три миллиона туристов в год, заявил РИА Новости помощник министра туризма и древностей Египта по археологическим вопросам музея ат-Тайеб Аббас. Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули объявил, что тестовое открытие залов Большого Египетского музея в Гизе начнется 16 октября. Он подчеркнул, что этот музей станет "подарком Египта миру". Во вторник работающие в Египте журналисты иностранных СМИ смогли посмотреть залы музея перед их тестовым вводом в работу. По словам Аббаса, музей рассчитывает со среды начать принимать не менее четырех тысяч посетителей в день. "По нашим планам будет три миллиона в год", - сказал помощник министра, выразив надежду, что в дальнейшем число посетителей музея вырастет. Чиновник добавил, что ведется работа над созданием пешеходной зоны, которая соединит пирамиды Гизы и Большой Египетский музей. "Что касается официального открытия, нынешняя ситуация в мире – неблагоприятная. Решение (о дате – ред.) будет принимать политическое руководство страны", - заявил Аббас, отметив, что уже практически все готово к полному открытию музея. Также он рассказал, что в настоящий момент десять из 12 залов музея уже готовы к приему посетителей, а оставшиеся два станут доступны после официального открытия. Строительство Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе началось в 2005 году, его официальное открытие было запланировано на лето 2020 года, однако затем несколько раз переносилось. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и парки.
https://ria.ru/20241007/egipet-1976751247.html
https://ria.ru/20240926/egipet-1974962131.html
https://ria.ru/20241002/egipet-1976033864.html
гиза
египет
древний египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769319705_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb541b85fe4191a54900b84f5408f2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гиза, египет, древний египет, тутанхамон, общество
Культура, Гиза, Египет, Древний Египет, Тутанхамон, Общество
Большой Египетский музей рассчитывает принимать три миллиона туристов в год

Большой Египетский музей намерен принимать три миллиона туристов в год

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкПирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира
Пирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Пирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Большой Египетский музей в Гизе, большинство залов которого откроются для посетителей в среду, рассчитывает принимать три миллиона туристов в год, заявил РИА Новости помощник министра туризма и древностей Египта по археологическим вопросам музея ат-Тайеб Аббас.
Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули объявил, что тестовое открытие залов Большого Египетского музея в Гизе начнется 16 октября. Он подчеркнул, что этот музей станет "подарком Египта миру". Во вторник работающие в Египте журналисты иностранных СМИ смогли посмотреть залы музея перед их тестовым вводом в работу.
Абу-Симбел - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Египте задержали британца, пытавшегося захоронить прах матери в храме
7 октября, 12:35
По словам Аббаса, музей рассчитывает со среды начать принимать не менее четырех тысяч посетителей в день.
"По нашим планам будет три миллиона в год", - сказал помощник министра, выразив надежду, что в дальнейшем число посетителей музея вырастет.
Чиновник добавил, что ведется работа над созданием пешеходной зоны, которая соединит пирамиды Гизы и Большой Египетский музей.
"Что касается официального открытия, нынешняя ситуация в мире – неблагоприятная. Решение (о дате – ред.) будет принимать политическое руководство страны", - заявил Аббас, отметив, что уже практически все готово к полному открытию музея.
Университет Аль-Азхар в Каире - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке
26 сентября, 23:47
Также он рассказал, что в настоящий момент десять из 12 залов музея уже готовы к приему посетителей, а оставшиеся два станут доступны после официального открытия.
Строительство Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе началось в 2005 году, его официальное открытие было запланировано на лето 2020 года, однако затем несколько раз переносилось. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и парки.
Археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Египте нашли погребальную камеру времен Среднего царства
2 октября, 20:14
 
КультураГизаЕгипетДревний ЕгипетТутанхамонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала