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Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2024
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02:30 16.10.2024 (обновлено: 03:43 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ege-1978245079.html
Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ
Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2024
Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ
Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:30
2024-10-16T03:43
общество
яна лантратова
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"). "Комитет отклонил законопроект, потому что это (принятие инициативы об альтернативе ЕГЭ — ред.) может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы, не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы. Такова позиция большинства членов комитета", — рассказала Лантратова. Парламентарий отметила, что фракция "Справедливая Россия — За правду" с этими аргументами не согласна, эсеры убеждены, что если школьникам дать возможность выбирать между ЕГЭ и государственной итоговой аттестацией по основным образовательным программам, единицы сделают выбор в пользу ЕГЭ. "Поэтому продолжим выступать против такой формы экзамена", — заключила она.
https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html
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общество, яна лантратова, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект об альтернативе ЕГЭ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").
"Комитет отклонил законопроект, потому что это (принятие инициативы об альтернативе ЕГЭ — ред.) может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы, не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы. Такова позиция большинства членов комитета", — рассказала Лантратова.
Парламентарий отметила, что фракция "Справедливая Россия — За правду" с этими аргументами не согласна, эсеры убеждены, что если школьникам дать возможность выбирать между ЕГЭ и государственной итоговой аттестацией по основным образовательным программам, единицы сделают выбор в пользу ЕГЭ.
"Поэтому продолжим выступать против такой формы экзамена", — заключила она.
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ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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