https://ria.ru/20241016/ege-1978245079.html

Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ

Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2024

Депутат Лантратова объяснила причину отказа проекту об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:30

2024-10-16T02:30

2024-10-16T03:43

общество

яна лантратова

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"). "Комитет отклонил законопроект, потому что это (принятие инициативы об альтернативе ЕГЭ — ред.) может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы, не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы. Такова позиция большинства членов комитета", — рассказала Лантратова. Парламентарий отметила, что фракция "Справедливая Россия — За правду" с этими аргументами не согласна, эсеры убеждены, что если школьникам дать возможность выбирать между ЕГЭ и государственной итоговой аттестацией по основным образовательным программам, единицы сделают выбор в пользу ЕГЭ. "Поэтому продолжим выступать против такой формы экзамена", — заключила она.

https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html

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общество, яна лантратова, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)