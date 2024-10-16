https://ria.ru/20241016/efimov-1978215057.html

Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы

Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы - РИА Новости, 16.10.2024

Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы

В Москве начали пусконаладочные работы тягово-понизительной подстанции на станции "Корниловская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:07

2024-10-16T10:07

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Москве начали пусконаладочные работы тягово-понизительной подстанции на станции "Корниловская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На "Корниловской" активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства. Строители разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на следующем этапе специалисты проведут испытание высоковольтного и силового оборудования.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что на станции "Корниловская" смонтировали 40 процентов электрического и слаботочного кабеля. Также строители монтируют трубопроводы и воздуховоды.Станция находится вдоль Калужского шоссе, на пересечении с улицей Адмирала Корнилова и будет частью транспортного хаба. Ежедневно на строительной площадке трудятся около 600 человек.Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве участков Троицкой линии метро

https://ria.ru/20241015/efimov-1978197131.html

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