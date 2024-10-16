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Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы - РИА Новости, 16.10.2024
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10:07 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/efimov-1978215057.html
Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы
Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы - РИА Новости, 16.10.2024
Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы
В Москве начали пусконаладочные работы тягово-понизительной подстанции на станции "Корниловская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:07
2024-10-16T10:07
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градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
калужское шоссе
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Москве начали пусконаладочные работы тягово-понизительной подстанции на станции "Корниловская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На "Корниловской" активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства. Строители разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на следующем этапе специалисты проведут испытание высоковольтного и силового оборудования.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что на станции "Корниловская" смонтировали 40 процентов электрического и слаботочного кабеля. Также строители монтируют трубопроводы и воздуховоды.Станция находится вдоль Калужского шоссе, на пересечении с улицей Адмирала Корнилова и будет частью транспортного хаба. Ежедневно на строительной площадке трудятся около 600 человек.Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве участков Троицкой линии метро
https://ria.ru/20241015/efimov-1978197131.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , калужское шоссе, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Калужское шоссе, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Ефимов: на станции Троицкой линии метро начинаются пусконаладочные работы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Москве начали пусконаладочные работы тягово-понизительной подстанции на станции "Корниловская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На "Корниловской" активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства. Строители разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что на следующем этапе специалисты проведут испытание высоковольтного и силового оборудования.
В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что на станции "Корниловская" смонтировали 40 процентов электрического и слаботочного кабеля. Также строители монтируют трубопроводы и воздуховоды.
Станция находится вдоль Калужского шоссе, на пересечении с улицей Адмирала Корнилова и будет частью транспортного хаба. Ежедневно на строительной площадке трудятся около 600 человек.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве участков Троицкой линии метро
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Калужское шоссеСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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