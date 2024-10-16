https://ria.ru/20241016/dtp-1978418286.html

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой - РИА Новости, 16.10.2024

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой

Три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и бетономешалки на федеральной автодороге "Кавказ" в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T22:51

2024-10-16T22:51

2024-10-16T22:51

происшествия

лескенский район

зольский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

lada vesta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и бетономешалки на федеральной автодороге "Кавказ" в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "По предварительным данным, 16 октября примерно в 19.30 на федеральной автодороге "Кавказ" в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобетоносмесителя FAW под управлением 42-летнего жителя Зольского района и автомашины Lada Granta, которой управлял 38-летний житель Лескенского района", - говорится в сообщении. В результате аварии водитель Lada Granta и двое его пассажиров: девушки 35 и 23 лет погибли на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский". В региональном ГУ МЧС Ф отметили, что движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме.

https://ria.ru/20241016/dtp-1978247294.html

https://ria.ru/20240913/dtp-1972488182.html

лескенский район

зольский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лескенский район, зольский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), lada vesta