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В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой
В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой - РИА Новости, 16.10.2024
В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой
Три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и бетономешалки на федеральной автодороге "Кавказ" в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:51
2024-10-16T22:51
2024-10-16T22:51
происшествия
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зольский район
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НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и бетономешалки на федеральной автодороге "Кавказ" в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "По предварительным данным, 16 октября примерно в 19.30 на федеральной автодороге "Кавказ" в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобетоносмесителя FAW под управлением 42-летнего жителя Зольского района и автомашины Lada Granta, которой управлял 38-летний житель Лескенского района", - говорится в сообщении. В результате аварии водитель Lada Granta и двое его пассажиров: девушки 35 и 23 лет погибли на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский". В региональном ГУ МЧС Ф отметили, что движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме.
https://ria.ru/20241016/dtp-1978247294.html
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происшествия, лескенский район, зольский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), lada vesta
Происшествия, Лескенский район, Зольский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Lada Vesta
В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с бетономешалкой
МВД РФ: три человека погибли в ДТП с участием легковушки и бетономешалки в КБР