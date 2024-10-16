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Волонтер рассказал, как ему помогли товарищи после ДТП с "зубами дракона" - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:39 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/dtp-1978258100.html
Волонтер рассказал, как ему помогли товарищи после ДТП с "зубами дракона"
Волонтер рассказал, как ему помогли товарищи после ДТП с "зубами дракона" - РИА Новости, 16.10.2024
Волонтер рассказал, как ему помогли товарищи после ДТП с "зубами дракона"
Волонтер Иван Наумов рассказал РИА Новости, как ему помогли другие волонтеры после столкновения в Курской области с противотанковым ограждением. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:39
2024-10-16T06:39
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 16 окт – РИА Новости. Волонтер Иван Наумов рассказал РИА Новости, как ему помогли другие волонтеры после столкновения в Курской области с противотанковым ограждением. По словам Наумова, с первых дней эвакуации он помогает жителям приграничья выезжать из опасной зоны. Как отметил собеседник агентства, с августа он вывез более 100 человек из Кореневского района Курской области. По словам волонтера, недавно он возвращался из поселка, куда отвозил корм для животных по просьбе местных жителей, и попал в ДТП. "Ехал быстро, чтобы дроны не достали, еще и смеркалось, поэтому не увидел и влетел в эту бетонную пирамиду (противотанковое ограждение - ред.)", - рассказал Наумов. Волонтер отметил, что ему чудом удалось выбраться из горящей машины, сам он не пострадал. "А там уже подъехали другие волонтеры, ребята начали оттаскивать машину, которая перегородила дорогу, и её сложно было объехать. А тормозить и останавливаться в этом месте опасно: украинские дроны", – добавил Наумов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241016/mkkk-1978250996.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Волонтер рассказал, как ему помогли товарищи после ДТП с "зубами дракона"

Волонтер из Курска рассказал о помощи товарищей после ДТП с "зубами дракона"

© Nil Ushakov/TelegramКадр видео, опубликованного Нилом Ушаковым
Кадр видео, опубликованного Нилом Ушаковым - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Nil Ushakov/Telegram
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КУРСК, 16 окт – РИА Новости. Волонтер Иван Наумов рассказал РИА Новости, как ему помогли другие волонтеры после столкновения в Курской области с противотанковым ограждением.
По словам Наумова, с первых дней эвакуации он помогает жителям приграничья выезжать из опасной зоны. Как отметил собеседник агентства, с августа он вывез более 100 человек из Кореневского района Курской области. По словам волонтера, недавно он возвращался из поселка, куда отвозил корм для животных по просьбе местных жителей, и попал в ДТП.
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"Ехал быстро, чтобы дроны не достали, еще и смеркалось, поэтому не увидел и влетел в эту бетонную пирамиду (противотанковое ограждение - ред.)", - рассказал Наумов.
Волонтер отметил, что ему чудом удалось выбраться из горящей машины, сам он не пострадал.
"А там уже подъехали другие волонтеры, ребята начали оттаскивать машину, которая перегородила дорогу, и её сложно было объехать. А тормозить и останавливаться в этом месте опасно: украинские дроны", – добавил Наумов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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