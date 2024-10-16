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В Бурятии в результате ДТП пострадали два человека - РИА Новости, 16.10.2024
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03:20 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/dtp-1978247294.html
В Бурятии в результате ДТП пострадали два человека
В Бурятии в результате ДТП пострадали два человека - РИА Новости, 16.10.2024
В Бурятии в результате ДТП пострадали два человека
Два пассажира пострадали при столкновении рейсового автобуса с большегрузом в Прибайкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:20
2024-10-16T03:20
происшествия
авто
прибайкальский район
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 16 окт – РИА Новости. Два пассажира пострадали при столкновении рейсового автобуса с большегрузом в Прибайкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло вечером во вторник на 418-м километре федеральной трассы "Р-258 Байкал", в трех километрах от села Еловка. По предварительным данным, автобус, следовавший из Улан-Удэ в Татаурово, задело ушедшим в занос прицепом большегруза. "В результате ДТП в медучреждение доставлены два пассажира автобуса, они осматриваются медиками. Всего в салоне вместе с водителем находилось 16 человек", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту ДТП.
https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html
прибайкальский район
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происшествия, авто, прибайкальский район, улан-удэ
Происшествия, Авто, Прибайкальский район, Улан-Удэ
В Бурятии в результате ДТП пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Прибайкальском районе Бурятии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 16 окт – РИА Новости. Два пассажира пострадали при столкновении рейсового автобуса с большегрузом в Прибайкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло вечером во вторник на 418-м километре федеральной трассы "Р-258 Байкал", в трех километрах от села Еловка. По предварительным данным, автобус, следовавший из Улан-Удэ в Татаурово, задело ушедшим в занос прицепом большегруза.
"В результате ДТП в медучреждение доставлены два пассажира автобуса, они осматриваются медиками. Всего в салоне вместе с водителем находилось 16 человек", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту ДТП.
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