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Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой - РИА Новости, 16.10.2024
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00:36 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/dotkom-1978240217.html
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой - РИА Новости, 16.10.2024
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:36
2024-10-16T00:36
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей. "Превращение доллара США в оружие запомнится как самая большая ошибка, которую когда-либо совершало правительство США", - написал Дотком в социальной сети Х. Он добавил, что глобальная дедолларизация превратит долг США в "экономическую Хиросиму". В этой связи Дотком призвал избавиться от активов в долларах США и "перейти на золото и криптовалюту". Ранее Дотком призвал перестать пользоваться долларами, чтобы "перезагрузить США" и "освободить" американцев. Он также заявлял, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
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в мире, технологии, сша, megaupload
В мире, Технологии, США, Megaupload
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой

Ким Дотком назвал превращение доллара США в оружие самой большой ошибкой США

© AP Photo / New Zealand Herald/Mark MitchellКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей.
"Превращение доллара США в оружие запомнится как самая большая ошибка, которую когда-либо совершало правительство США", - написал Дотком в социальной сети Х.
Он добавил, что глобальная дедолларизация превратит долг США в "экономическую Хиросиму". В этой связи Дотком призвал избавиться от активов в долларах США и "перейти на золото и криптовалюту".
Ранее Дотком призвал перестать пользоваться долларами, чтобы "перезагрузить США" и "освободить" американцев. Он также заявлял, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
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