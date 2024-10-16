https://ria.ru/20241016/dotkom-1978240217.html
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой - РИА Новости, 16.10.2024
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:36
2024-10-16T00:36
2024-10-16T00:36
в мире
технологии
сша
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_0:25:2894:1652_1920x0_80_0_0_5a17478728abcfc38e43908f5655cfc5.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей. "Превращение доллара США в оружие запомнится как самая большая ошибка, которую когда-либо совершало правительство США", - написал Дотком в социальной сети Х. Он добавил, что глобальная дедолларизация превратит долг США в "экономическую Хиросиму". В этой связи Дотком призвал избавиться от активов в долларах США и "перейти на золото и криптовалюту". Ранее Дотком призвал перестать пользоваться долларами, чтобы "перезагрузить США" и "освободить" американцев. Он также заявлял, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
https://ria.ru/20241015/bayden-1978217237.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_4dac8a9271486cffbdd4b00b4338c6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, megaupload
В мире, Технологии, США, Megaupload
Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой
Ким Дотком назвал превращение доллара США в оружие самой большой ошибкой США
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей.
"Превращение доллара США в оружие запомнится как самая большая ошибка, которую когда-либо совершало правительство США", - написал Дотком в социальной сети Х.
Он добавил, что глобальная дедолларизация превратит долг США в "экономическую Хиросиму". В этой связи Дотком призвал избавиться от активов в долларах США и "перейти на золото и криптовалюту".
Ранее Дотком призвал перестать пользоваться долларами, чтобы "перезагрузить США" и "освободить" американцев. Он также заявлял, что стремление БРИКС
к дедолларизации в мире стоит поддерживать.