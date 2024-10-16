https://ria.ru/20241016/dotkom-1978240217.html

Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой

Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой - РИА Новости, 16.10.2024

Основатель Megaupload назвал превращение доллара США в оружие ошибкой

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:36

2024-10-16T00:36

2024-10-16T00:36

в мире

технологии

сша

megaupload

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_0:25:2894:1652_1920x0_80_0_0_5a17478728abcfc38e43908f5655cfc5.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей. "Превращение доллара США в оружие запомнится как самая большая ошибка, которую когда-либо совершало правительство США", - написал Дотком в социальной сети Х. Он добавил, что глобальная дедолларизация превратит долг США в "экономическую Хиросиму". В этой связи Дотком призвал избавиться от активов в долларах США и "перейти на золото и криптовалюту". Ранее Дотком призвал перестать пользоваться долларами, чтобы "перезагрузить США" и "освободить" американцев. Он также заявлял, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.

https://ria.ru/20241015/bayden-1978217237.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, megaupload