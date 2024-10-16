https://ria.ru/20241016/dolg-1978259642.html
Экс-адвокат Новиков* задолжал в России почти полмиллиона рублей
Экс-адвокат Новиков* задолжал в России почти полмиллиона рублей - РИА Новости, 16.10.2024
Экс-адвокат Новиков* задолжал в России почти полмиллиона рублей
Экс-адвокат Илья Новиков*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, задолжал в России почти полмиллиона рублей, в том числе за кредиты и "иноагентский" штраф,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:07
2024-10-16T07:07
2024-10-16T07:07
россия
москва
буча
илья новиков
надежда савченко
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youtube
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экс-адвокат Илья Новиков*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, задолжал в России почти полмиллиона рублей, в том числе за кредиты и "иноагентский" штраф, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, согласно документам, Новиков* задолжал более 487 тысяч рублей. Среди долгов экс-адвоката есть задолженность по кредитным платежам, налогам, а также неоплаченный административный штраф: в 2023 году Новиков был оштрафован на 40 тысяч рублей за "нарушение порядка деятельности иностранного агента". В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В пятницу, 11 октября, РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении, сообщало, что поводом для уголовного дела против Новикова* стали фейки о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, которые он озвучил в интервью на канале "Популярная политика" видеохостинга YouTube. Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ либо интернета). Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях. В июле этого года Росфинмониторинг внес Новикова* в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240725/novikov-1961980370.html
https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html
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россия, москва, буча, илья новиков, надежда савченко, фруде берг, youtube, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Буча, Илья Новиков, Надежда Савченко, Фруде Берг, YouTube, Высшая школа экономики (ВШЭ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экс-адвокат Илья Новиков*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, задолжал в России почти полмиллиона рублей, в том числе за кредиты и "иноагентский" штраф, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно документам, Новиков* задолжал более 487 тысяч рублей. Среди долгов экс-адвоката есть задолженность по кредитным платежам, налогам, а также неоплаченный административный штраф: в 2023 году Новиков был оштрафован на 40 тысяч рублей за "нарушение порядка деятельности иностранного агента".
В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В пятницу, 11 октября, РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении, сообщало, что поводом для уголовного дела против Новикова* стали фейки о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, которые он озвучил в интервью на канале "Популярная политика" видеохостинга YouTube.
Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ либо интернета).
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях.
В июле этого года Росфинмониторинг внес Новикова* в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
* Внесен в список террористов и экстремистов.