https://ria.ru/20241016/dolg-1978259642.html

Экс-адвокат Новиков* задолжал в России почти полмиллиона рублей

Экс-адвокат Новиков* задолжал в России почти полмиллиона рублей - РИА Новости, 16.10.2024

Экс-адвокат Новиков* задолжал в России почти полмиллиона рублей

Экс-адвокат Илья Новиков*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, задолжал в России почти полмиллиона рублей, в том числе за кредиты и "иноагентский" штраф,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T07:07

2024-10-16T07:07

2024-10-16T07:07

россия

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надежда савченко

фруде берг

youtube

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экс-адвокат Илья Новиков*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, задолжал в России почти полмиллиона рублей, в том числе за кредиты и "иноагентский" штраф, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, согласно документам, Новиков* задолжал более 487 тысяч рублей. Среди долгов экс-адвоката есть задолженность по кредитным платежам, налогам, а также неоплаченный административный штраф: в 2023 году Новиков был оштрафован на 40 тысяч рублей за "нарушение порядка деятельности иностранного агента". В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В пятницу, 11 октября, РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении, сообщало, что поводом для уголовного дела против Новикова* стали фейки о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, которые он озвучил в интервью на канале "Популярная политика" видеохостинга YouTube. Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ либо интернета). Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях. В июле этого года Росфинмониторинг внес Новикова* в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240725/novikov-1961980370.html

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

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