https://ria.ru/20241016/dolg-1978248756.html

Экс-сотрудница Первого канала оставила в России долг в 13 тысяч рублей

Экс-сотрудница Первого канала оставила в России долг в 13 тысяч рублей - РИА Новости, 16.10.2024

Экс-сотрудница Первого канала оставила в России долг в 13 тысяч рублей

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, объявленная в розыск после нарушения домашнего ареста и отъезда за границу, оставила в России задолженность РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:47

2024-10-16T03:47

2024-10-16T04:16

россия

москва

происшествия

общество

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, объявленная в розыск после нарушения домашнего ареста и отъезда за границу, оставила в России задолженность в 13 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. В 2022 году Овсянникову обвинили по статье УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Поводом послужил пикет на Софийской набережной Москвы. Бывшая сотрудница телеканала была отправлена под домашний арест, но позднее в СМИ появилась информация, что она уехала за границу и нарушила тем самым меру пресечения. В октябре 2022 года ее адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что женщина вынужденно покинула Россию и находится "под защитой одной из европейских стран". Согласно имеющимся данным, экс-сотрудница Первого канала оставила в России задолженность по исполнительным документам суммой 13 043 рубля. Ранее Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии. В середине марта 2022 года Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt.

https://ria.ru/20241016/sud-1978241281.html

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россия, москва, происшествия, общество