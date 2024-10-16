https://ria.ru/20241016/dnr-1978241973.html

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки - РИА Новости, 16.10.2024

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, которые освобождали населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщается в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:59

2024-10-16T00:59

2024-10-16T01:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

сво

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, которые освобождали населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Там указано, что министр Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. "Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на Красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и неминуемо отступает", – говорится в сообщении. Белоусов добавил, что в ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почётное наименование "гвардейское".Помимо этого, за мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых задач, шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1,6 тысячи воинов отмечены государственными наградами. Глава Минобороны России также поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы России. Минобороны РФ 13 октября сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.

https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html

https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html

https://ria.ru/20241015/alaudinov-1978079912.html

россия

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безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), сво