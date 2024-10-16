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Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:59 16.10.2024 (обновлено: 01:11 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/dnr-1978241973.html
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки - РИА Новости, 16.10.2024
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, которые освобождали населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщается в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:59
2024-10-16T01:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
сво
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, которые освобождали населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Там указано, что министр Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. "Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на Красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и неминуемо отступает", – говорится в сообщении. Белоусов добавил, что в ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почётное наименование "гвардейское".Помимо этого, за мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых задач, шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1,6 тысячи воинов отмечены государственными наградами. Глава Минобороны России также поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы России. Минобороны РФ 13 октября сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.
https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html
https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html
https://ria.ru/20241015/alaudinov-1978079912.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), сво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СВО
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки

Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Михайловку в ДНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, которые освобождали населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Там указано, что министр Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
ВС России освободили Михайловку в ДНР
13 октября, 12:04
"Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на Красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и неминуемо отступает", – говорится в сообщении.
Белоусов добавил, что в ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почётное наименование "гвардейское".
Помимо этого, за мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых задач, шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1,6 тысячи воинов отмечены государственными наградами.
Все сделаем – Белоусов пообещал помочь раненому в зоне СВО военному - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу
9 октября, 15:05
Глава Минобороны России также поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы России.
Минобороны РФ 13 октября сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов
Вчера, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СВО
 
 
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