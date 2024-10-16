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Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.10.2024
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:15
2024-10-16T00:15
2024-10-16T00:15
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 98 боеприпасов. По данным представительства, в результате атак были ранены пять мирных граждан. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию республики