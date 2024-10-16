Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/dnr-1978239390.html
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.10.2024
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:15
2024-10-16T00:15
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 98 боеприпасов. По данным представительства, в результате атак были ранены пять мирных граждан. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_84756c5ab5e0572845a645f104394eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию республики

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что всего было выпущено 98 боеприпасов.
По данным представительства, в результате атак были ранены пять мирных граждан.
В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен
Вчера, 11:58
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала