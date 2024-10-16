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После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 16.10.2024 (обновлено: 17:17 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/delo-1978372735.html
После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело
После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело - РИА Новости, 16.10.2024
После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело
Уголовное дело о теракте и по ряду других статей возбуждено после обстрела украинскими формированиями в Курской области усадьбы Барятинских, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:15
2024-10-16T17:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
рыльский район
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и по ряду других статей возбуждено после обстрела украинскими формированиями в Курской области усадьбы Барятинских, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к уничтожению объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.Отмечается, что дело против боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и наемников заведено по статьям о покушение на убийство двух или более лиц, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении госграницы РФ и об уничтожении объектов культурного наследия народов РФ.По данным СК, 11 октября украинские формирования с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в поселке Марьино Рыльского района Курской области обстреляли объект культурного наследия "Усадьба Барятинских "Марьино, XIX-XX века". В результате объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), рыльский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Рыльский район
После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело

После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело о теракте

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и по ряду других статей возбуждено после обстрела украинскими формированиями в Курской области усадьбы Барятинских, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России.
"Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к уничтожению объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дело против боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и наемников заведено по статьям о покушение на убийство двух или более лиц, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении госграницы РФ и об уничтожении объектов культурного наследия народов РФ.
По данным СК, 11 октября украинские формирования с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в поселке Марьино Рыльского района Курской области обстреляли объект культурного наследия "Усадьба Барятинских "Марьино, XIX-XX века". В результате объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Рыльский район
 
 
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