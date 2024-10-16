После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело
После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело о теракте
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и по ряду других статей возбуждено после обстрела украинскими формированиями в Курской области усадьбы Барятинских, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России.
"Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к уничтожению объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дело против боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и наемников заведено по статьям о покушение на убийство двух или более лиц, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении госграницы РФ и об уничтожении объектов культурного наследия народов РФ.
По данным СК, 11 октября украинские формирования с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в поселке Марьино Рыльского района Курской области обстреляли объект культурного наследия "Усадьба Барятинских "Марьино, XIX-XX века". В результате объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
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