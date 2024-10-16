https://ria.ru/20241016/delo-1978372735.html

После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело

После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело - РИА Новости, 16.10.2024

После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбудили дело

Уголовное дело о теракте и по ряду других статей возбуждено после обстрела украинскими формированиями в Курской области усадьбы Барятинских, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:15

2024-10-16T17:15

2024-10-16T17:17

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

рыльский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977671789_0:373:640:733_1920x0_80_0_0_9d3f5cbb96e19d3f61d1f063c8ec94e4.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и по ряду других статей возбуждено после обстрела украинскими формированиями в Курской области усадьбы Барятинских, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к уничтожению объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.Отмечается, что дело против боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и наемников заведено по статьям о покушение на убийство двух или более лиц, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении госграницы РФ и об уничтожении объектов культурного наследия народов РФ.По данным СК, 11 октября украинские формирования с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в поселке Марьино Рыльского района Курской области обстреляли объект культурного наследия "Усадьба Барятинских "Марьино, XIX-XX века". В результате объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), рыльский район