https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978381196.html

Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август

Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август - РИА Новости, 16.10.2024

Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август

Число туристических поездок по России с мая по август составило 35 миллионов, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:52

2024-10-16T17:52

2024-10-16T17:52

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России с мая по август составило 35 миллионов, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Интерес граждан к путешествиям по стране растет, и летний сезон традиционно самый популярный для поездок. Мы считаем, что с мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в июле впервые за все время число туристов достигло 10 миллионов. "И этот рекорд повторили в августе", - подчеркнул вице-премьер. "По итогам года ожидаем, что количество турпоездок превысит 90 миллионов", - добавил он. По данным вице-премьера, лидерами по посещаемости традиционно являются Краснодарский край (+15% к аналогичному периоду 2023 года) и Москва (+8%). В каждом из этих субъектов побывало более 4 миллиона туристов, отметил Чернышенко. "Турпоток в Санкт-Петербург вырос на 20% по сравнению с прошлым летним сезоном и составил почти 2,5 миллиона гостей. Крым, несмотря на временные ограничения, принял более 1 миллиона туристов", - добавил вице-премьер. Он отметил, что россияне осваивают и новые направления, в числе новых быстро растущих направлений: Тыва (+78%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%). В Чечне и Дагестане высокие темпы прироста сохраняются уже второй год (+66% и +46% соответственно), указал Чернышенко.

https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978378806.html

https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html

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дмитрий чернышенко, владимир путин, краснодарский край, москва, россия