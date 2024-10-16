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Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август - РИА Новости, 16.10.2024
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Туризм
 
17:52 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978381196.html
Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август
Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август - РИА Новости, 16.10.2024
Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август
Число туристических поездок по России с мая по август составило 35 миллионов, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:52
2024-10-16T17:52
туризм
дмитрий чернышенко
владимир путин
краснодарский край
москва
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России с мая по август составило 35 миллионов, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Интерес граждан к путешествиям по стране растет, и летний сезон традиционно самый популярный для поездок. Мы считаем, что с мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в июле впервые за все время число туристов достигло 10 миллионов. "И этот рекорд повторили в августе", - подчеркнул вице-премьер. "По итогам года ожидаем, что количество турпоездок превысит 90 миллионов", - добавил он. По данным вице-премьера, лидерами по посещаемости традиционно являются Краснодарский край (+15% к аналогичному периоду 2023 года) и Москва (+8%). В каждом из этих субъектов побывало более 4 миллиона туристов, отметил Чернышенко. "Турпоток в Санкт-Петербург вырос на 20% по сравнению с прошлым летним сезоном и составил почти 2,5 миллиона гостей. Крым, несмотря на временные ограничения, принял более 1 миллиона туристов", - добавил вице-премьер. Он отметил, что россияне осваивают и новые направления, в числе новых быстро растущих направлений: Тыва (+78%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%). В Чечне и Дагестане высокие темпы прироста сохраняются уже второй год (+66% и +46% соответственно), указал Чернышенко.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978378806.html
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дмитрий чернышенко, владимир путин, краснодарский край, москва, россия
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Краснодарский край, Москва, Россия
Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России с мая по август

Чернышенко: число турпоездок по России за май-август выросло на 11%, до 35 млн

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкТуристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России с мая по август составило 35 миллионов, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Интерес граждан к путешествиям по стране растет, и летний сезон традиционно самый популярный для поездок. Мы считаем, что с мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко.
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Он отметил, что в июле впервые за все время число туристов достигло 10 миллионов. "И этот рекорд повторили в августе", - подчеркнул вице-премьер.
"По итогам года ожидаем, что количество турпоездок превысит 90 миллионов", - добавил он.
По данным вице-премьера, лидерами по посещаемости традиционно являются Краснодарский край (+15% к аналогичному периоду 2023 года) и Москва (+8%). В каждом из этих субъектов побывало более 4 миллиона туристов, отметил Чернышенко.
"Турпоток в Санкт-Петербург вырос на 20% по сравнению с прошлым летним сезоном и составил почти 2,5 миллиона гостей. Крым, несмотря на временные ограничения, принял более 1 миллиона туристов", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что россияне осваивают и новые направления, в числе новых быстро растущих направлений: Тыва (+78%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%). В Чечне и Дагестане высокие темпы прироста сохраняются уже второй год (+66% и +46% соответственно), указал Чернышенко.
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