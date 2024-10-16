Чернышенко рассказал о турпотоке из КНР и Ирана с мая по сентябрь
Чернышенко: РФ за 4 месяца по безвизу посетили 500 тыс туристов из КНР и Ирана
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы из Ирана на экскурсии в московском метро
Туристы из Ирана на экскурсии в московском метро. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полмиллиона туристов из Китая и Ирана посетили Россию за май-сентябрь в рамках безвизовых тургрупп, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Полмиллиона туристов (за май-сентябрь - ред.) побывали у нас в рамках групповых безвизовых обменов с Китаем и Ираном", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что Россия открыта для гостей из других стран, и в этом летнем сезоне РФ приняла в 1,5 раза больше иностранцев, чем в прошлом. "Только за июль и август Россию посетило порядка миллиона туристов. Ожидаем по итогам года около 5 миллионов", - подчеркнул вице-премьер.
По его данным, кроме Москвы и Петербурга, хорошую динамику приема иностранных гостей показывают Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Карелия и Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Иркутская области.
Чернышенко подчеркнул, что с 2024 года запущена маркетинговая стратегия и единый бренд "Открой Россию" (Discover Russia). Россию продвигают в Китае, Индии, в странах Персидского залива. "В следующем году активно выходим на Юго-Восточную Азию", - уточнил вице-премьер, добавив, что для развития авиасообщения с дружественными странами летом были запущены 20 дополнительных маршрутов.