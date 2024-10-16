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Чернышенко рассказал о турпотоке из КНР и Ирана с мая по сентябрь - РИА Новости, 16.10.2024
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Туризм
 
17:46 16.10.2024 (обновлено: 18:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978378806.html
Чернышенко рассказал о турпотоке из КНР и Ирана с мая по сентябрь
Чернышенко рассказал о турпотоке из КНР и Ирана с мая по сентябрь - РИА Новости, 16.10.2024
Чернышенко рассказал о турпотоке из КНР и Ирана с мая по сентябрь
Полмиллиона туристов из Китая и Ирана посетили Россию за май-сентябрь в рамках безвизовых тургрупп, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:46
2024-10-16T18:27
туризм
дмитрий чернышенко
россия
китай
иран
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полмиллиона туристов из Китая и Ирана посетили Россию за май-сентябрь в рамках безвизовых тургрупп, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Полмиллиона туристов (за май-сентябрь - ред.) побывали у нас в рамках групповых безвизовых обменов с Китаем и Ираном", - сказал Чернышенко.Он отметил, что Россия открыта для гостей из других стран, и в этом летнем сезоне РФ приняла в 1,5 раза больше иностранцев, чем в прошлом. "Только за июль и август Россию посетило порядка миллиона туристов. Ожидаем по итогам года около 5 миллионов", - подчеркнул вице-премьер.По его данным, кроме Москвы и Петербурга, хорошую динамику приема иностранных гостей показывают Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Карелия и Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Иркутская области.Чернышенко подчеркнул, что с 2024 года запущена маркетинговая стратегия и единый бренд "Открой Россию" (Discover Russia). Россию продвигают в Китае, Индии, в странах Персидского залива. "В следующем году активно выходим на Юго-Восточную Азию", - уточнил вице-премьер, добавив, что для развития авиасообщения с дружественными странами летом были запущены 20 дополнительных маршрутов.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978381629.html
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дмитрий чернышенко, россия, китай, иран, владимир путин
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Китай, Иран, Владимир Путин
Чернышенко рассказал о турпотоке из КНР и Ирана с мая по сентябрь

Чернышенко: РФ за 4 месяца по безвизу посетили 500 тыс туристов из КНР и Ирана

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы из Ирана на экскурсии в московском метро
Туристы из Ирана на экскурсии в московском метро - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристы из Ирана на экскурсии в московском метро. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полмиллиона туристов из Китая и Ирана посетили Россию за май-сентябрь в рамках безвизовых тургрупп, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Полмиллиона туристов (за май-сентябрь - ред.) побывали у нас в рамках групповых безвизовых обменов с Китаем и Ираном", - сказал Чернышенко.
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Он отметил, что Россия открыта для гостей из других стран, и в этом летнем сезоне РФ приняла в 1,5 раза больше иностранцев, чем в прошлом. "Только за июль и август Россию посетило порядка миллиона туристов. Ожидаем по итогам года около 5 миллионов", - подчеркнул вице-премьер.
По его данным, кроме Москвы и Петербурга, хорошую динамику приема иностранных гостей показывают Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Карелия и Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Иркутская области.
Чернышенко подчеркнул, что с 2024 года запущена маркетинговая стратегия и единый бренд "Открой Россию" (Discover Russia). Россию продвигают в Китае, Индии, в странах Персидского залива. "В следующем году активно выходим на Юго-Восточную Азию", - уточнил вице-премьер, добавив, что для развития авиасообщения с дружественными странами летом были запущены 20 дополнительных маршрутов.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияКитайИранВладимир Путин
 
 
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