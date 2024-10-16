https://ria.ru/20241016/briks-1978332186.html
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии - РИА Новости, 16.10.2024
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии
Подготовка очной встречи президентов России Владимира Путина и Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках саммита БРИКС в Казани ведется, рассказал в интервью РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:03
2024-10-16T14:03
2024-10-16T14:05
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подготовка очной встречи президентов России Владимира Путина и Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках саммита БРИКС в Казани ведется, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.В середине сентября пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Бразилии в ходе телефонного разговора обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС."Идёт подготовка к их очной встрече на саммите БРИКС в Казани в октябре", - сказал агентству посол РФ в Бразилии.Оценивая состояние связей России и Бразилии в целом, дипломат подчеркнул, что отношения двух стран носят характер стратегического партнёрства, имеют устойчивую позитивную динамику. Помимо диалога на высшем уровне, регулярно проводятся контакты между главами МИД."Активную работу наши делегации ведут в рамках многосторонних форматов, в том числе в ходе председательства России в БРИКС и председательства Бразилии в "Группе двадцати", - добавил посол.
https://ria.ru/20241016/briks-1978308140.html
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россия, бразилия, брикс
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии
Посол РФ: готовится очная встреча президентов России и Бразилии на саммите БРИКС
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подготовка очной встречи президентов России Владимира Путина и Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках саммита БРИКС в Казани ведется, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.
В середине сентября пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Бразилии в ходе телефонного разговора обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.
"Идёт подготовка к их очной встрече на саммите БРИКС в Казани в октябре", - сказал агентству посол РФ в Бразилии.
Оценивая состояние связей России и Бразилии в целом, дипломат подчеркнул, что отношения двух стран носят характер стратегического партнёрства, имеют устойчивую позитивную динамику. Помимо диалога на высшем уровне, регулярно проводятся контакты между главами МИД.
"Активную работу наши делегации ведут в рамках многосторонних форматов, в том числе в ходе председательства России в БРИКС и председательства Бразилии в "Группе двадцати", - добавил посол.