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На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии - РИА Новости, 16.10.2024
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14:03 16.10.2024 (обновлено: 14:05 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/briks-1978332186.html
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии - РИА Новости, 16.10.2024
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии
Подготовка очной встречи президентов России Владимира Путина и Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках саммита БРИКС в Казани ведется, рассказал в интервью РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:03
2024-10-16T14:05
россия
бразилия
брикс
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подготовка очной встречи президентов России Владимира Путина и Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках саммита БРИКС в Казани ведется, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.В середине сентября пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Бразилии в ходе телефонного разговора обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС."Идёт подготовка к их очной встрече на саммите БРИКС в Казани в октябре", - сказал агентству посол РФ в Бразилии.Оценивая состояние связей России и Бразилии в целом, дипломат подчеркнул, что отношения двух стран носят характер стратегического партнёрства, имеют устойчивую позитивную динамику. Помимо диалога на высшем уровне, регулярно проводятся контакты между главами МИД."Активную работу наши делегации ведут в рамках многосторонних форматов, в том числе в ходе председательства России в БРИКС и председательства Бразилии в "Группе двадцати", - добавил посол.
https://ria.ru/20241016/briks-1978308140.html
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россия, бразилия, брикс
Россия, Бразилия, БРИКС
На саммите БРИКС пройдет очная встреча президентов России и Бразилии

Посол РФ: готовится очная встреча президентов России и Бразилии на саммите БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подготовка очной встречи президентов России Владимира Путина и Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках саммита БРИКС в Казани ведется, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.
В середине сентября пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Бразилии в ходе телефонного разговора обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.
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"Идёт подготовка к их очной встрече на саммите БРИКС в Казани в октябре", - сказал агентству посол РФ в Бразилии.
Оценивая состояние связей России и Бразилии в целом, дипломат подчеркнул, что отношения двух стран носят характер стратегического партнёрства, имеют устойчивую позитивную динамику. Помимо диалога на высшем уровне, регулярно проводятся контакты между главами МИД.
"Активную работу наши делегации ведут в рамках многосторонних форматов, в том числе в ходе председательства России в БРИКС и председательства Бразилии в "Группе двадцати", - добавил посол.
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