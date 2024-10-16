https://ria.ru/20241016/briks-1978320269.html

В Кремле ответили на вопрос о статусе Саудовской Аравии в БРИКС

В Кремле ответили на вопрос о статусе Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024

В Кремле ответили на вопрос о статусе Саудовской Аравии в БРИКС

Статус Саудовской Аравии в БРИКС будет прояснен на саммите государств-участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:21

2024-10-16T13:21

2024-10-16T13:21

в мире

саудовская аравия

россия

казань

дмитрий песков

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Статус Саудовской Аравии в БРИКС будет прояснен на саммите государств-участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. "Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, от этого уже будем, из этого будем делать выводы", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления о том, что Саудовская Аравия якобы до сих пор не является формальным членом БРИКС. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241015/briks-1978068963.html

саудовская аравия

россия

казань

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Ольга Фомченкова

в мире, саудовская аравия, россия, казань, дмитрий песков, брикс, саммит брикс