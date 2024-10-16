https://ria.ru/20241016/borrel-1978351113.html

Боррель призвал страны ЕС брать в долг на помощь Украине

Боррель призвал страны ЕС брать в долг на помощь Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Боррель призвал страны ЕС брать в долг на помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по-своему интерпретировал обнародованный в сентябре этого года доклад бывшего премьера Италии и экс-главы ЕЦБ Марио Драги, в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:33

2024-10-16T15:33

2024-10-16T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

жозеп боррель

марио драги

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по-своему интерпретировал обнародованный в сентябре этого года доклад бывшего премьера Италии и экс-главы ЕЦБ Марио Драги, в котором тот оценил потребности Евросоюза в инвестициях в собственную оборону на ближайшие десять лет в 500 миллиардов евро. Боррель призвал тратить эти деньги уже сейчас в долг, но не на собственную оборону, а на увеличение финансирования вооружения Киева. В докладе Еврокомиссии по ситуации с конкурентоспособностью ЕС Драги, в частности, указывал, что смещение интереса США с Европы на Тихоокеанский регион и его конкуренция с Китаем существенно снижает готовность Вашингтона и далее выступать в качестве "зонтика безопасности" для Европы, а сам ЕС пока не готов многократно наращивать инвестиции в собственную оборону и даже достичь обещанных НАТО оборонных расходов в 2% ВВП. "Драги говорит, что потребуется 500 миллиардов евро инвестиций в оборону в ближайшие десять лет. То есть, это 50 миллиардов евро в год. Это немного, если понимать наши потребности… Откуда взять эти деньги? Должны ли мы ждать разработки нового многолетнего бюджета ЕС в 2028 году? Я не думаю. Страны могут взять новые долговые обязательства ЕС, как во время коронавируса. Но брать долг для чего, могут спросить страны. Чтобы финансировать что? Прежде всего, чтобы направить больше усилий на военную поддержку Украины", - констатировал глава евродипломатии. Боррель, который до конца года передаст полномочия эстонке Кае Каллас, постоянно выступает за наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе мирные инициативы руководства Венгрии, которая председательствует в ЕС до конца 2024 года. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для Киева от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

https://ria.ru/20241004/zapad-1976225325.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, жозеп боррель, марио драги, евросоюз