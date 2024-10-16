https://ria.ru/20241016/bajden-1978410364.html

Байден проведет виртуальную встречу по военной помощи Украине

Байден проведет виртуальную встречу по военной помощи Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Байден проведет виртуальную встречу по военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию военной помощи Украине на уровне глав государств, сообщил Белый... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:54

2024-10-16T20:54

2024-10-16T20:54

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ВАШИНГТОН, 16 октября – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию военной помощи Украине на уровне глав государств, сообщил Белый дом. "В ноябре 2024 года президент Байден проведёт виртуальную встречу на уровне глав государств в рамках контактной группы по обороне Украины, на которой лидеры будут координировать дополнительные меры помощи Украине совместно с международными партнёрами", - сообщили в американской администрации. Встреча станет частью усилий по обеспечению Украины всем необходимым для продолжения её борьбы против РФ и укрепления безопасности в регионе, добавили в Белом доме.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978405884.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден