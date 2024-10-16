https://ria.ru/20241016/bajden-1978356421.html

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 16.10.2024

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Более половины американцев не одобряют работу президента США Джо Байдена, следует из опроса социологического портала Marist Poll. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:10

2024-10-16T16:10

2024-10-16T16:10

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более половины американцев не одобряют работу президента США Джо Байдена, следует из опроса социологического портала Marist Poll. По данным опроса, 53% американцев негативно оценивают то, как Байден выполняет свои рабочие обязанности на посту главы Белого дома, в то время как только 40% жителей США оценивают его работу позитивно. Опрос проводился 8-10 октября среди 2021 американца старше 18 лет. Погрешность составляет 3,2 процентных пункта. В июле портал проводил другой опрос, согласно которому более трети американцев считают, что Байдена запомнят как одного из худших лидеров страны.

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024