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Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2024
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области
Рейсовый автобус подвергся атаке украинского дрона в Белгородской области, беспилотник подавлен системой РЭБ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:31
2024-10-16T20:31
2024-10-16T20:31
специальная военная операция на украине
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белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус подвергся атаке украинского дрона в Белгородской области, беспилотник подавлен системой РЭБ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон совершил атаку на рейсовый автобус. Системой РЭБ беспилотник был подавлен. Вследствие его детонации при падении на дорогу посечена задняя часть транспортного средства", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате атаки дрона-камикадзе значительные повреждения получило административное здание.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области
Гладков: украинский дрон атаковал автобус под Белгородом, БПЛА подавлен РЭБ