https://ria.ru/20241016/ataka-1978406432.html

Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области

Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2024

Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области

Рейсовый автобус подвергся атаке украинского дрона в Белгородской области, беспилотник подавлен системой РЭБ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:31

2024-10-16T20:31

2024-10-16T20:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус подвергся атаке украинского дрона в Белгородской области, беспилотник подавлен системой РЭБ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон совершил атаку на рейсовый автобус. Системой РЭБ беспилотник был подавлен. Вследствие его детонации при падении на дорогу посечена задняя часть транспортного средства", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате атаки дрона-камикадзе значительные повреждения получило административное здание.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины