Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ataka-1978406432.html
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2024
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области
Рейсовый автобус подвергся атаке украинского дрона в Белгородской области, беспилотник подавлен системой РЭБ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:31
2024-10-16T20:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус подвергся атаке украинского дрона в Белгородской области, беспилотник подавлен системой РЭБ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон совершил атаку на рейсовый автобус. Системой РЭБ беспилотник был подавлен. Вследствие его детонации при падении на дорогу посечена задняя часть транспортного средства", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате атаки дрона-камикадзе значительные повреждения получило административное здание.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли автобус в Белгородской области

Гладков: украинский дрон атаковал автобус под Белгородом, БПЛА подавлен РЭБ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус подвергся атаке украинского дрона в Белгородской области, беспилотник подавлен системой РЭБ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон совершил атаку на рейсовый автобус. Системой РЭБ беспилотник был подавлен. Вследствие его детонации при падении на дорогу посечена задняя часть транспортного средства", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате атаки дрона-камикадзе значительные повреждения получило административное здание.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала